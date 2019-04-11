Ломаченко и его соперник тренировались в Украинском культурном центре в Лос-Анджелесе

Перед Кроллой, который готовит сенсацию, Ломаченко спрашивали о Майки и Дэвисе

Ломаченко. Перед боем провел открытую тренировку в Украинском культурном центре Лос-Анджелеса. Фото Д. Кушнарев, О. Середицкий.

Ломаченко и его соперник тренировались в Украинском культурном центре в Лос-Анджелесе Павлова Елена //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/ee2/51c/5caee251c9b76.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/ee2/51c/5caee251c9b76.jpg 2019-04-11T09:45:00+03:00 Бокс Перед Кроллой, который готовит сенсацию, Ломаченко спрашивали о Майки и Дэвисе

Промоутер Василия Ломаченко Боб Арум не жаждал встречи подопечного с британцем Энтони Кроллой. Мол, бой европейцев не вызовет в США такой интерес, как с тем же Гарсией, Дэвисом или не стесняющимся в выражениях Теофимо Лопесом, пообещавшим "раздавить Ломаченко, как гребаного таракана". Но отговорить украинского чемпиона WBO и WBA в легком весе не было шансов. Тем более за свой 14-й поединок в профи, который пройдет в ночь на 13 апреля в Лос-Анджелесе, Лома получит рекордный гонорар – $2,2 млн. Эксклюзивные комментарии из Лос-Анджелеса – Кроллы, Ломаченко и его промоутера Арума – смотрите в четверг в выпусках "Сегодня" в 15:00 и 19:00 на телеканале "Украина".





























Накануне бойцы провели открытую тренировку в Украинском культурном центре в Лос-Анджелесе. "Ломаченко – уникальный, потрясающе двигается. Но я здесь не для того, чтобы испытывать себя против лучшего, а для того, чтобы победить его, – заявил Кролла после работы в ринге. – Люди не дают мне шанса, но мотивация в том, чтобы сотворить самую большую сенсацию в британском боксе. Передо мной самая большая проблема в моей жизни, но не могу дождаться, когда окажусь на ринге".

"Бой будет очень трудным. Я постараюсь показать свой талант и лучшие навыки", – заверил Ломаченко, считающийся явным фаворитом. Его, к слову, больше спрашивали о следующих оппонентах. Василий отметил, что еще хочет драться с чемпионом WBC Майки Гарсией, несмотря на то, что тот потерпел первое поражение в карьере, от Спенса и, по словам Арума, "потерял товарный вид". Но не уверен, сможет ли Майки вернуться в легкий вес. "Моя цель – объединить пояса, – напомнил украинец. – Это встреча с Комми в конце года. Будет хороший бой. Любой чемпион, я хочу с ним драться". Он готов бесплатно выйти против чемпа WBA Super в категории ниже Джервонты Дэвиса: "Он просто бизнесмен. Но я уверен: Дэвис никогда не ступит со мной в один ринг".

Бой Ломаченко – Кролла

Важный бой в ночь на 14 апреля в Миннеаполисе ожидает нашего средневеса Сергея Деревянченко. В ноябре он решением судей уступил титул IBF Дениэлу Джейкобсу, но не оставляет надежд стать чемпионом. Теперь между Техником и боем за титул – эквадоро-немецкий боец Джек Кулкай: "Сейчас нет ни одного чемпиона мира из Германии. Моя цель – поменять ситуацию". "Кулкай – опытный, быстрый, был регулярным чемпом WBA, – похвалил Джека Сергей. – Я буду использовать против него джеб, заставлю ошибаться и накажу за это".

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АВТОР: Павлова Елена Источник: Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.