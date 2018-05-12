Ломаченко и Линарес с одинаковым весом подошли к объединительному бою

Сегодня, 09:42

Украинский боксер проведет первый бой в новой весовой категории

Фото Boxingscene
Фото Boxingscene

В Нью-Йорке состоялась официальная процедура взвешивания чемпиона мира по версии WBO в полулегком весе украинца Василия Ломаченко и обладателя титула WBA в легком весе венесуэльца Хорхе Линаренса накануне их объединительного боя, который состоится в ночь с 13 на 13 мая. Этот бой станет для украинца первым в новой весовой категории.

Боксеры подошли к бою с одинаковым весом – 61,1 кг. Добавим, что Линарес выше Ломаченко на три сантиметра (173 см) и имеет больший размах рук (175 против 166 см).

Ранее мы рассказывали, что собой представляет соперник украинца. Хорхе Линарес - золотой мальчик и король-дровосек, боящийся своей родины. Интересно, что Хорхе женат на модели по имени Мишель, которая и сама немного боксирует. Пару лет назад девушка призналась, что является поклонницей Ломаченко.

Ранее Ломаченко сделал комплимент своему сопернику и признал, что бой будет для него нелегким. Тем не менее, украинец намерен побеждать, чтобы вписать свое имя в историю бокса.

Также был представлен особый пояс IBF для боя Ломаченко – Линарес. Подобные пояса делают для определенных исторических боев, чтобы ознаменовать битву лучшего с лучшим.

Василий Ломаченко обратился к болельщикам накануне боя с Хорхе Линаресом
Василий Ломаченко, Хорхе Линарес

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Источник:

Сегодня|Спорт

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