Ломаченко и Линарес с одинаковым весом подошли к объединительному бою

В Нью-Йорке состоялась официальная процедура взвешивания чемпиона мира по версии WBO в полулегком весе украинца Василия Ломаченко и обладателя титула WBA в легком весе венесуэльца Хорхе Линаренса накануне их объединительного боя, который состоится в ночь с 13 на 13 мая. Этот бой станет для украинца первым в новой весовой категории.

Боксеры подошли к бою с одинаковым весом – 61,1 кг. Добавим, что Линарес выше Ломаченко на три сантиметра (173 см) и имеет больший размах рук (175 против 166 см).

Ранее мы рассказывали, что собой представляет соперник украинца. Хорхе Линарес - золотой мальчик и король-дровосек, боящийся своей родины. Интересно, что Хорхе женат на модели по имени Мишель, которая и сама немного боксирует. Пару лет назад девушка призналась, что является поклонницей Ломаченко.