Ломаченко и Усик по-разному отреагировали на День Независимости, Кличко поддержал крымчанина

В понедельник наша держава отметила свой главный праздник. Многие знаменитые спортсмены поздравили Украину с Днем Независимости. Правда, не все посчитали необходимым делиться эмоциями в соцсетях.
Например, олимпийский чемпион-2012 по боксу и чемпион мира среди профессионалов Александр Усик вчера вечером на своей страничке в Instagram выложил фотографию с украинским флагом, на которой поздравил с праздником на государственном языке.
А вот его кум и коллега Василий Ломаченко не проявил никакой активности в Сети ни на День флага, ни на День Независимости. На страничке самого популярного украинского спортсмена в Instagram последним постом "висит" анонс фильма "Папаченко" – о пути Васи в боксе. Количество подписчиков уроженца Одесской области составляет 1,8 миллиона. Усик занимает третье место с 943 тысячами поклонников.
Знаменитый соотечественник кумовьев, Владимир Кличко, поздравил всех с Днем Независимости под вечер. Бывший чемпион мира по этому поводу поделился фотографией с братом с празднования на Крещатике.
Также проигнорировал государственный праздник и футболист Александр Зинченко, идущий вторым среди наших спортсменов по количеству подписчиков (1 млн). Правда, он был занят собственной свадьбой, но нашел время для другого дела: Зинченко оправдался перед партнерами по "Манчестер Сити" за интервью с женой.
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