Ломаченко и Усика внесли в базу "Миротворца": за "антиукраинскую пропаганду и отрицание агрессии России"

Известный сайт "Миротворец" – центр исследований признаков преступлений против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка – включил в свою базу украинских боксеров Василия Ломаченко и Александра Усика. Накануне Ломаченко заявил, что "Украина и Россия – один народ".

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Ломаченко и Усика обвиняют в следующем: "Отрицание российской агрессии. Участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор). Манипуляция общественно значимой информацией. Противник независимости украинского православия от подконтрольной России (страна-агрессор) РПЦ"

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Ранее Усик и Ломаченко оскандалились на Пасху, снявшись в ролике с россиянином, угрожающим безопасности Украины. Боксеры поздравили православных с праздником в компании актера, которому запрещен въезд в нашу страну.

Кроме того, на днях появилось видео, как тренер Усика Лапин представляет Крым на чемпионате России по боксу. "Без паспорта РФ туда бы не допустили", – заявил другой украинский боксер Иван Редкач и призвал изгнать из страны "тренера-сепаратиста".

Реклама / Фото: Instagram

А перед этим Ломаченко угодил в скандал, запостив видео, где российские спецназовцы сначала идут в церковь поставить свечку, а затем берут в руки оружие и отправляются на поле боя. В конце автор видео благодарит за помощь в съемках "вежливых людей". Именно так прозвали российских военных, которые участвовали в аннексии Крыма в 2014 году.

Усик нокаутировал диванного эксперта Видео: Instagram

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