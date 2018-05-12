Ломаченко или Линарес: кто победит? Опрос

12 мая Василий Ломаченко проведет бой за чемпионский пояс в третьей для себя весовой категории – в легком весе (до 61,2 кг), причем первым его соперником в новом дивизионе станет первый номер рейтинга – Хорхе Линарес из Венесуэлы. Смотреть онлайн бой Ломаченко – Линарес можно на нашем сайте, начало – около 04:00 воскресенья по киевскому времени.

Ломаченко имеет выдающуюся карьеру в любительском боксе (двукратный чемпион мира, двукратный олимпийский чемпион), в профи провел 11 боев и в десяти одержал победы, был чемпионов в двух различных весовых категориях. В случае победы над Линаресом, станет чемпионом в третьем дивизионе, чего ранее никому не удавалось за 12 поединков.

Хорхе Линарес более опытный на профессиональном ринге, он провел 47 боев (44 победы, причем 13 последних боев подряд, и три поражения). Он давно боксирует в легком весе и удерживает титул чемпиона. Линарес выше Ломаченко на 3 сантиметра и имеет больший размах рук (175 см у Хорхе против 166 см у Василия).

Букмекеры считают украинского боксера большим фаворитом боя с коэффициентом 1,07 на победу. Как вы считаете, кто победит и продлится ли бой Ломаченко – Линарес все отведенные для него 12 раундов:

Перед боем многих интересует вопрос: Когда начало боя Ломаченко? Поединок должен начаться в районе 4 часов утра воскресенья, 13 мая, по киевскому времени.