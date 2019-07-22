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Ломаченко – Кэмпбелл: болельщики разметают билеты на адский бой в Лондоне

22 июля, 19:25

На битву двух олимпийских чемпионов в последний день лета можно попасть, заплатив от 40 до 600 фунтов

Ломаченко - Кэмпбелл. Афиша боя
Ломаченко - Кэмпбелл. Афиша боя. Фото: Twitter

Промоутер Эдди Хирн поделился первыми результатами продаж билетов на вечер бокса в Лондоне, в главном поединке которого встретятся Василий Ломаченко (13-1, 10 КО) и британец Люк Кэмпбелл (20-2, 18 КО). На кону поединка 31 августа на арене О2 Арене в Лондоне будут стоять три чемпионских пояса легкого дивизиона, а также пояс журнала The Ring. Как мы сообщали, в этом противостоянии Кэмпбелл уже пообещал устроить Ломаченко ад.

По информации промоутера Эдди Хирна, всего за пару часов со старта продаж, было выкуплено 12 000 билетов. Отметим, что цены на билеты установлены следующие: 40, 60, 100, 150, 200, 300 и 600 фунтов.

Как мы писали ранее, Ломаченко и Кэмпбелл провели уже вторую дуэль взглядов за два дня. И если дебютную битву взоров британец украинскому Хайтеку проиграл, первым отведя глаза, то эта завершилась вничью. Соперники 55 секунд смотрели друг другу в глаза и не желали отводить взгляд, даже когда организатор боя Эдди Хирн несколько раз сказал им: "Эй, парни, спасибо", "Спасибо, парни!". В итоге каждый из оппонентов сделал несколько шагов назад, так при этом и не прекратив сверлить друг друга взглядом.

Напомним, что букмекеры уже обнародовали котировки на поединок Ломаченко – Кэмпбелл: шансы украинца выиграть битву олимпийских чемпионов оценили в 87 процентов. Бой пройдет в Лондоне 31 августа, коэффициент на победу Василия составляет всего 1,06.

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Тег бокс, Василий Ломаченко, Люк Кэмпбелл

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Источники:

Сегодня|Спорт , XSport

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