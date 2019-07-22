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Ломаченко – Кэмпбелл: шансы украинца выиграть битву олимпийских чемпионов оценили в 87 процентов

22 июля, 14:31

Поединок за три чемпионских пояса пройдет в Лондоне 31 августа, коэффициент на победу Ломаченко составляет всего 1,06

Василий Ломаченко и Люк Кэмпбелл подерутся 31 августа в Лондоне
Василий Ломаченко и Люк Кэмпбелл подерутся 31 августа в Лондоне. Фото: Reuters

Теперь официально. Василий Ломаченко точно встретится с британцем Люком Кэмпбеллом (22, 20-2). Бой состоится 31 августа на территории оппонента – на арене О2 в Лондоне. Украинец будет защищать титулы WBA (Super) и WBO в легком весе и поборется за вакантный пояс WBC, который освободил Майки Гарсия после смены весовой категории. Билеты на бой обойдутся от 40 до 600 фунтов.

Украинский боксер – большой фаворит поединка. Коэффициент на победу Ломаченко составляет всего 1.06, тогда как на успех британского боксера можно сделать ставку с коэффициентом 9.25, а на ничью – 26. Таким образом, шансы Ломаченко на победу оценили в 87 процентов.

Кэмпбелл проиграл Ломаченко дуэль взглядов и показал, как будет глотать удары украинца

"Василий Ломаченко – уникальный талант, который возьмет Великобританию штурмом, – уверен промоутер Боб Арум. – Люк Кэмпбелл – тоже отличный боксер, но Ломаченко – другого класса. Это будет сумасшедший аншлаг на арене О2. И я бы не удивился, если бы публика была на стороне Ломаченко".

Вася считает этот поединок "боем за историю":

"Моя цель – объединить все пояса в легком дивизионе. Я помню Кэмпбелла с Олимпиады-2012 в Лондоне. У него сложный стиль, и я не могу себе позволить его недооценивать".

Необычная тренировка Ломаченко в Таиланде:


Ломаченко продемонстрировал скорость удара ногами Видео: Instagram

Люк, который второй раз в карьере попытается вырвать чемпионский титул, осознает уровень Ломы, но в то же время уверен:

"Я могу вырубить любого правильным ударом. Я один из лучших панчеров в легком весе. Это будет один из самых тяжелых боев в моей жизни, и я к этому готовлюсь физически и морально. Это год Люка Кэмпбелла, это мое время".

Смотрите тренировку Кэмпбелла перед боем с Ломаченко:


Люк Кэмпбелл. Тренировка перед боем с Ломаченко Видео: Instagram

Они уже и первую дуэль взглядов провели – сразу после боя супертяжей Диллиана Уайта и Оскара Риваса, который по очкам остался за британцем Уайтом, жаждущим встречи с Усиком. А вот дуэль Ломы и Люка победил Хайтек: Кэмпбелл, чавкающий жвачку, отвел взгляд первым.

Между тем ветеран ринга 40-летний Мэнни Пакьяо вернулся на трон, впервые за три года выиграв чемпионский титул: легендарный филиппинец раздельным решением судей завоевал пояс WBA в полусреднем весе. Его жертвой стал ранее не побежденный американец Кит Турман, младше Мэнни на 10 лет. Это был 71-й бой в карьере Пакьяо и 62-я победа. Теперь будет отдыхать до следующего года: "Вернусь на Филиппины и продолжу работу сенатора".

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Тег украинские боксеры, боксеры, Василий Ломаченко, Люк Кэмпбелл

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АВТОР:

Катерина Макаревская

Источник:

Сегодня|Спорт

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