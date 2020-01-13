Ломаченко красноречиво показал, какую страну будет представлять на мировой арене

Василий Ломаченко / Фото: Reuters

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Украинский боксер-профессионал Василий Ломаченко продолжает отбиваться от нападок критиков. Напомним, на днях Ломаченко поделился в соцсетях видео о силе православного духа с российскими военными в кадре. За это спортсмен из Белгорода-Днестровского получил порцию осуждения, хотя многие коллеги его поддержали и оправдали.

После некоторого молчания чемпион мира в легком весе своеобразно ответил на своем аккаунте в Instagram. Как мы сообщали, Ломаченко в стихотворной форме объяснился за видео с российским спецназом. В дополнение ко всему еще одно видео появилось на общей страничке в соцсетях Василия и его кума Александра Усика. В трехминутном ролике собрали кадры побед Васи на международной арене в любителях под украинским флагом с 2004 года. Подписали это видео: "Так было, так есть и так будет!" Как следует из ролика, Ломаченко всегда представляет Украину и не собирается менять свое гражданство.

INSTAGRAM

На последних кадрах – с Олимпийских игр 2012 года – Ломаченко берет в руки украинский флаг и крестится. Вероятно, этим подчеркивается его отношение к вере.

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