Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,97
26,59

Ломаченко красноречиво показал, какую страну будет представлять на мировой арене

13 января, 14:51

Украинский боксер собрал видео, как он побеждает под сине-желтым флагом

Василий Ломаченко

Василий Ломаченко / Фото: Reuters

Реклама

Украинский боксер-профессионал Василий Ломаченко продолжает отбиваться от нападок критиков. Напомним, на днях Ломаченко поделился в соцсетях видео о силе православного духа с российскими военными в кадре. За это спортсмен из Белгорода-Днестровского получил порцию осуждения, хотя многие коллеги его поддержали и оправдали.

После некоторого молчания чемпион мира в легком весе своеобразно ответил на своем аккаунте в Instagram. Как мы сообщали, Ломаченко в стихотворной форме объяснился за видео с российским спецназом. В дополнение ко всему еще одно видео появилось на общей страничке в соцсетях Василия и его кума Александра Усика. В трехминутном ролике собрали кадры побед Васи на международной арене в любителях под украинским флагом с 2004 года. Подписали это видео: "Так было, так есть и так будет!" Как следует из ролика, Ломаченко всегда представляет Украину и не собирается менять свое гражданство.

INSTAGRAM

На последних кадрах – с Олимпийских игр 2012 года – Ломаченко берет в руки украинский флаг и крестится. Вероятно, этим подчеркивается его отношение к вере.

Узнайте, что Шелестюк назвал имя следующего соперника.

Смотрите, как Василий Ломаченко получил награду лучшему боксеру 2019 года

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

видео бокс Василий Ломаченко Александр Усик

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Демоны с хвостами!": за Ломаченко после скандала со спецназом РФ заступился тренер УсикаБокс
Астропрогноз-2020 для украинского спорта: Шева дойдет до полуфинала Евро, Свитолина выйдет замуж, Кличко вернется в ринг
Астропрогноз-2020 для украинского спорта: Шева дойдет до полуфинала Евро, Свитолина выйдет замуж, Кличко вернется в рингФутбол
От Ломаченко ждали разъяснений по поводу
От Ломаченко ждали разъяснений по поводу "вежливых людей", а он схватил себя между ногБокс
"Буду бить лысую голову": насильник Емельяненко заявил о грядущем боеБокс
Ничего себе: Усик станет чемпионом мира в супертяжелом весе без боя
Ничего себе: Усик станет чемпионом мира в супертяжелом весе без бояБокс
"В облаках превратился в кровавый цветок": украинский боксер опубликовал стихи о падении самолета в ИранеБокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...