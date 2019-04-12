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Ломаченко – Кролла: когда начало боя и где смотреть трансляцию

Сегодня, 17:31

Отвечаем на главные вопросы перед боем Ломаченко – Кролла: когда начало поединка, где смотреть и кто фаворит


Бой Ломаченко – Кролла

Василий Ломаченко в ночь на субботу проведет свой 14-й поединок на профи-ринге. Соперником украинца в обязательной защите чемпионских титулов WBA и WBO станет британский боксер по прозвищу "Миллион Долларов" Энтони Кролла. По киевскому времени поединок состоится рано утром в субботу, мы проводим онлайн боя Ломаченко – Кролла, а все самое интересное о бое зрители проекта "Сегодня" на телеканале "Украина" увидят в субботу в 19:00.

Прямая трансляция боя Ломаченко – Кролла пройдет на канале "Интер", с 05:50 до 08:50. Ожидается, что бой начнется ориентировочно в 07:30 утра субботы, 13 апреля.

Ломаченко – большой фаворит боя. Коэффициент на победу украинского боксера минимальный – 1.01. Ставку на Кроллу можно сделать с коэффициентом 19, а на ничью – и вовсе 34. Аналитики букмекерских контор даже называют раунд, в котором, по их мнению, вероятнее всего завершится бой – в седьмом.

А какой ваш прогноз на бой Ломаченко – Кролла?

Напомним, перед боем от Всемирной боксерской организации Василий Ломаченко получил пояс суперчемпиона. Он позволяет претендовать на титул WBO в любом весе и получить незамедлительный реванш, если проиграет чемпионский пояс. Анонс боя Ломаченко – Кролла.

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Тег боксеры, Василий Ломаченко, где смотреть, Энтони Кролла

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Сегодня|Спорт

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