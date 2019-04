Ломаченко – Кролла: украинец нагрянул к своей жертве после боя

В раздевалке Кроллы украинскому чемпиону устроили оглушительные овации, а Вася поставил британцу лайк

В сети появилось видео посещения Василием Ломаченко раздевалки Энтони Кроллы после того, как украинец нокаутировал британца в четвертом раунде их титульного поединка в Лос-Анджелесе. Напомним, сразу после боя Кролла заявил, что не понял, откуда прилетел нокаутирующий удар, лишивший его чувств: "Я хотел сделать все, что в моих силах. Но он был просто феноменален. Я хотел встать, но его удар лишил меня чувств. Он невероятен, не тратит ни одного удара впустую. Думаю, он продолжит доминировать".

После поединка Василий Ломаченко заглянул в раздевалку Энтони Кроллы, где застал его полураздетым. Боксеры немного пошутили-посмеялись. После чего Вася похлопал британца по плечу и показал ему большой палец (на современном языке – "поставил лайк"). "Thank you, Loma!" – сказал Кролла. "Thank you!" – ответил Ломаченко. И под аплодисменты команды британца Василий удалился.

Видео посещения Василием Ломаченко раздевалки Энтони Кроллы вызвало восторг у британских поклонников бокса. Вот некоторые из их комментариев:

Настоящий чемпион!

Очень учтивый парень!

Он разорвет Джевонту Дэвиса в клочья!

Как сообщалось ранее, Усик душераздирающим криком поздравил Ломаченко с победой над Кроллой. Александр радовался даже больше, чем сам Василий.

Также Василий Ломаченко уже назвал желанного соперника на свой следующий бой. Украинец хотел бы встретиться с чемпионом мира по версии WBC американцем Майки Гарсией.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " Ломаченко – Кролла: украинец нагрянул к своей жертве после боя". Другие Новости бокса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.