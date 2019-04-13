Ломаченко – Кролла: украинец нагрянул к своей жертве после боя
В раздевалке Кроллы украинскому чемпиону устроили оглушительные овации, а Вася поставил британцу лайк
В сети появилось видео посещения Василием Ломаченко раздевалки Энтони Кроллы после того, как украинец нокаутировал британца в четвертом раунде их титульного поединка в Лос-Анджелесе. Напомним, сразу после боя Кролла заявил, что не понял, откуда прилетел нокаутирующий удар, лишивший его чувств: "Я хотел сделать все, что в моих силах. Но он был просто феноменален. Я хотел встать, но его удар лишил меня чувств. Он невероятен, не тратит ни одного удара впустую. Думаю, он продолжит доминировать".
После поединка Василий Ломаченко заглянул в раздевалку Энтони Кроллы, где застал его полураздетым. Боксеры немного пошутили-посмеялись. После чего Вася похлопал британца по плечу и показал ему большой палец (на современном языке – "поставил лайк"). "Thank you, Loma!" – сказал Кролла. "Thank you!" – ответил Ломаченко. И под аплодисменты команды британца Василий удалился.
Видео посещения Василием Ломаченко раздевалки Энтони Кроллы вызвало восторг у британских поклонников бокса. Вот некоторые из их комментариев:
- Настоящий чемпион!
- Очень учтивый парень!
- Он разорвет Джевонту Дэвиса в клочья!
Как сообщалось ранее, Усик душераздирающим криком поздравил Ломаченко с победой над Кроллой. Александр радовался даже больше, чем сам Василий.
Также Василий Ломаченко уже назвал желанного соперника на свой следующий бой. Украинец хотел бы встретиться с чемпионом мира по версии WBC американцем Майки Гарсией.
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