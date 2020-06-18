Ломаченко круто опустили в новом рейтинге лучших боксеров мира

С такими темпами украинский чемпион мира в легкой весе скоро может вообще вылететь из десятки

Авторитетный портал Boxrec обновил рейтинг лучших действующих боксеров вне зависимости от весовой категории. Лидерскую позицию продолжает занимать чемпион WBA в среднем весе Сауль Альварес. Вторую строчку рейтинга за собой застолбил чемпион WBC в хэвивейте британец Тайсон Фьюри. Третьим идет непобежденный американец Эррол Спенс-младший.

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А вот лучший из украинцев в этом рейтинге Василий Ломаченко сдает свои позиции. Если еще в марте Boxrec ставил Хайтека на пятую строчку. То в обновленной табели о рангах украинский чемпион WBA, WBO и WBC в легком весе – лишь девятый.

Рейтинг лучших боксеров по версии Boxrec

1. Сауль Альварес

2. Тайсон Фьюри

3. Эррол Спенс-младший

4. Геннадий Головкин

5. Деонтей Уайлдер

6. Теренс Кроуфорд

7. Мэнни Пакьяо

8. Энтони Джошуа

9. Василий Ломаченко (Украина)

10. Шон Портер

16. Александр Усик (Украина)

35. Сергей Деревянченко (Украина)

99. Виктор Постол (Украина)

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Недавно Василий Ломаченко рассказал о будущем объединительном бое в СШАс Теофимо Лопесом. Встреча украинского и американского боксеров запланирована на сентябрь в Лас-Вегасе.

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