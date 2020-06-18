Українська
$ 26,78
30,07
  1. Новости спорта
  2. Новости бокса

Ломаченко круто опустили в новом рейтинге лучших боксеров мира

18 июня, 13:52

Олег Люлька Олег Люлька

С такими темпами украинский чемпион мира в легкой весе скоро может вообще вылететь из десятки

Авторитетный портал Boxrec обновил рейтинг лучших действующих боксеров вне зависимости от весовой категории. Лидерскую позицию продолжает занимать чемпион WBA в среднем весе Сауль Альварес. Вторую строчку рейтинга за собой застолбил чемпион WBC в хэвивейте британец Тайсон Фьюри. Третьим идет непобежденный американец Эррол Спенс-младший.

Реклама

Читайте также: "Побью Ломаченко": 22-летний чемпион из США уже был спарринг-партнером украинца

А вот лучший из украинцев в этом рейтинге Василий Ломаченко сдает свои позиции. Если еще в марте Boxrec ставил Хайтека на пятую строчку. То в обновленной табели о рангах украинский чемпион WBA, WBO и WBC в легком весе – лишь девятый.

Рейтинг лучших боксеров по версии Boxrec

1. Сауль Альварес
2. Тайсон Фьюри
3. Эррол Спенс-младший
4. Геннадий Головкин
5. Деонтей Уайлдер
6. Теренс Кроуфорд
7. Мэнни Пакьяо
8. Энтони Джошуа
9. Василий Ломаченко (Украина)
10. Шон Портер
16. Александр Усик (Украина)
35. Сергей Деревянченко (Украина)
99. Виктор Постол (Украина)

Реклама

Василий Ломаченко

Василий Ломаченко / Фото: Instagram

В тренде
"Пора уже заканчивать эту ерунду между Украиной и Россией": скандальный футболист заговорил о примирении

Читайте также: Вот это вырубил: четыре года самому яркому нокауту в карьере Ломаченко

Недавно Василий Ломаченко рассказал о будущем объединительном бое в СШАс Теофимо Лопесом. Встреча украинского и американского боксеров запланирована на сентябрь в Лас-Вегасе.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

боксеры Василий Ломаченко Александр Усик рейтинг боксеров

Источник: Boxrec

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Вот это вырубил: четыре года самому яркому нокауту в карьере Ломаченко
Вот это вырубил: четыре года самому яркому нокауту в карьере ЛомаченкоБокс
Девушка-боксер доказала, что допинг попал в ее организм половым путем
Девушка-боксер доказала, что допинг попал в ее организм половым путемБокс
Карантин таки заканчивается, раз Кличко и Шевченко поехали играть в гольф с украинками
Карантин таки заканчивается, раз Кличко и Шевченко поехали играть в гольф с украинкамиДругие
Украинский боксер-неудачник выступит на первом
Украинский боксер-неудачник выступит на первом "карантинном" вечере бокса в БерлинеБокс
Гвоздик шокировал новостью, что завязал с боксом: причины, комментарии команды боксера
Гвоздик шокировал новостью, что завязал с боксом: причины, комментарии команды боксераБокс
Вечер бокса в Польше: битва бывших соперников братьев Кличко и быстрая победа украинца Гука
Вечер бокса в Польше: битва бывших соперников братьев Кличко и быстрая победа украинца ГукаБокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять