"Ломаченко – лучший боксер, с которым я делил ринг": но Кэмпбелл не уверен в победе украинца

Британец считает, что никто не знает, что произойдет, но один точный удар может завершить поединок

Британский боксер Люк Кэмпбелл сделал свой прогноз на бой между чемпионом WBC, WBA и WBO в легком весе Василием Ломаченко и обладателем титула IBF Теофимо Лопесом. Поединок Ломаченко – Лопеса должен был состояться 30 мая, однако WBO перенесла его из-за пандемии коронавируса.

"Я делил ринг с обоими бойцами. Ломаченко – лучший боксер, с которым я когда-либо проводил бои. Но это профи-ринг. Никто не знает, что произойдет. Один точный удар может завершить поединок. Но шанс нанести лаки-панч Василию крайне мал. Хотя не стоит забывать, что Лопес – потрясающий боец. У него много навыков, есть скорость. Поэтому нельзя узнать заранее, что произойдет", – приводит слова Кэмпбелла BoxingSocial.

Ранее мы писали, что Ломаченко вернулся в Украину из-за неопределенности, связанной с судьбой его поединка против Лопеса. В активе 32-летнего Ломаченко 15 поединков, в которых он потерпел лишь одно поражение, а 10 из 14 поединков завершились нокаутом. Что касается Лопеса, то 22-летний американец одержал победы во всех своих 15 боях (12 нокаутом).

Ранее мы рассказывали, что лучший украинский теннисист отписался от Усика и Ломаченко в соцсетях и не смотрит их бои. Сергей Стаховский занимает активную гражданскую позицию и не стесняется ее презентовать.

Смотрите, как Ломаченко чествовали до эпидемии коронавируса:

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