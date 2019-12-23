"Ломаченко – малыш": Лопес дерзко рассказал о грядущем бое с Василием

​Теофимо Лопес с отцом / Фото: Instagram

Реклама

Чемпион IBF в легком весе Теофимо Лопес убежден в том, что сможет победить чемпиона WBA и WBO в легком дивизионе Василия Ломаченко. Как мы писали ранее, после грязных угроз Лопеса Ломаченко вышел к нему в ринг в Нью-Йорке.

"Настраивайтесь все на следующий год. Вы увидите, как Теофимо Лопес бьет Ломаченко. Я не боец из полулегкого веса, я – большой парень. Ломаченко – малыш, а он идет в легкий дивизион ко мне. Я его нокаутирую" – сказал Лопес.

Лопес vs Ломаченко / Фото: Boxing Scene

Ломаченко vs Лопес / Фото: YouTube

Отметим, что в свое время Теофимо Лопес-старший заявил в лицо Василию в ресторане Нью-Йорка, что его сын "убьет" Ломаченко, если их встреча в ринге состоится. А бой между Ломаченко и Лопесом, кажется, неминуем. По предварительной информации, объединительный бой должен пройти в апреле 2020 года.

Как мы писали ранее, за Васю становится тревожно: названы котировки на бой Ломаченко – Лопес. Да, украинцу дают 72 процента на победу. Но шансы Лопеса оценивают выше, чем всех последних соперников Хайтека.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама