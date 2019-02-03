Ломаченко надел футболку с изображением российского боксера Ковалева
Украинец поздравил Сергея Ковалева с победой над Альваресом в бою-реванше
Чемпион WBA и WBO в легком весе украинец Василий Ломаченко поздравил российского боксера Сергея Ковалева с победой над колумбийцем Элейдером Альваресом. Ковалев в ночь на воскресенье победил Альвареса единогласным решением судей в бою-реванше, который прошел в городке Фриско (штат Техас, США), и вернул себе пояс WBO в полутяжелом весе. Ковалев в августе 2018 года проиграл Альваресу нокаутом в седьмом раунде и утратил титул WBO, хотя лидировал в записках судей на момент остановки боя
Ломаченко выложил в Instagram фотографию, на которой на боксере надета футболка с изображением Ковалева. Украинец написал: "От души рад за тебя". У Ломаченко и Ковалева один менеджер – Эгис Климас.
Отметим, что на разогреве боя Ковалев – Альварес итальянский боксер сделал предложение своей девушке сразу после того, как побывал в нокауте. Девушка Кармине Томмазоне ответила согласием, а боксер подарил ей кольцо.
Ранее стало известно, что Ломаченко не позволяют стать абсолютным чемпионом: его могут лишить одного из титулов. Украинец рассказал, что ему, скорее всего, придется выбирать между защитой титула по версии WBA и титульным боем за пояс IBF.
Напомним, что Василий Ломаченко возглавляет рейтинг украинских спортсменов в Instagram.
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