Ломаченко надел футболку с изображением российского боксера Ковалева

Украинец поздравил Сергея Ковалева с победой над Альваресом в бою-реванше

Василий Ломаченко. Фото: Instagram

Ломаченко надел футболку с изображением российского боксера Ковалева //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/6c5/542/5c56c5542f194.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/6c5/542/5c56c5542f194.jpg 2019-02-03T12:52:59+02:00 Бокс Украинец поздравил Сергея Ковалева с победой над Альваресом в бою-реванше

Чемпион WBA и WBO в легком весе украинец Василий Ломаченко поздравил российского боксера Сергея Ковалева с победой над колумбийцем Элейдером Альваресом. Ковалев в ночь на воскресенье победил Альвареса единогласным решением судей в бою-реванше, который прошел в городке Фриско (штат Техас, США), и вернул себе пояс WBO в полутяжелом весе. Ковалев в августе 2018 года проиграл Альваресу нокаутом в седьмом раунде и утратил титул WBO, хотя лидировал в записках судей на момент остановки боя

Ломаченко выложил в Instagram фотографию, на которой на боксере надета футболка с изображением Ковалева. Украинец написал: "От души рад за тебя". У Ломаченко и Ковалева один менеджер – Эгис Климас.

Отметим, что на разогреве боя Ковалев – Альварес итальянский боксер сделал предложение своей девушке сразу после того, как побывал в нокауте. Девушка Кармине Томмазоне ответила согласием, а боксер подарил ей кольцо.

Ранее стало известно, что Ломаченко не позволяют стать абсолютным чемпионом: его могут лишить одного из титулов. Украинец рассказал, что ему, скорее всего, придется выбирать между защитой титула по версии WBA и титульным боем за пояс IBF.

Напомним, что Василий Ломаченко возглавляет рейтинг украинских спортсменов в Instagram.

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