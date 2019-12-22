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Ломаченко назвал то, что может стать причиной его поражения в поединке с Лопесом

22 декабря, 18:12

Вася не исключает, что его может постигнуть в ринге та же судьба, что и последнюю жертву дерзкого Теофимо

Ломаченко vs Лопес

Ломаченко vs Лопес / Фото: YouTube

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Чемпион WBO, WBA и франчайзинговый чемпион WBC Василий Ломаченко прокомментировал возможный бой с чемпионом IBF – американцем гондурасского происхождения Теофимо Лопесом, который может состояться в апреле следующего года. В частности, украинец рассказал, что может привести к его поражению в противостоянии с Лопесом, накануне обозвавшим Ломаченко уткой.

Лопес vs Ломаченко

Лопес vs Ломаченко / Фото: Boxing Scene

"У Лопеса есть изъяны в защите, в последнем бою он успел пропустить очень много ударов от Комми за первый раунд, – говорит Василий Ломаченко. – Он не смог отмерять свою дистанцию. Во втором раунде он каким-то чудом попал в Комми и закончил поединок. Если бы не этот счастливый удар, то можно было бы увидеть много интересного в ходе этого поединка".

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"Я рассчитывал, что соперником будет Комми, но тем лучше. Бой с Лопесом создан, чтобы его продать, – считает Василий Ломаченко. – Я тоже могу пропустить такой лаки-панч, с Линаресом такое уже было"

"Хоть Лопесу и 22 года, но разговаривает он на все 30-40. Очень уверен в себе", – добавил Василий Ломаченко.

Как мы писали ранее, за Васю становится тревожно: названы котировки на бой Ломаченко – Лопес. Да, украинцу дают 72 процента на победу. Но шансы Лопеса оценивают выше, чем всех последних соперников Хайтека.

Все подробности в спецтеме Все о бое Ломаченко

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бокс Василий Ломаченко Теофимо Лопес

Источник: LOMA Official TV

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