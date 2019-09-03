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Ломаченко назвал войну с Россией дележкой наверху

3 сентября, 09:57

Украинский боксер прокомментировал украино-российские отношения

Василий Ломаченко

Василий Ломаченко / Фото: Reuters

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC Василий Ломаченко дал интервью российской службе ВВС и поделился своим видением конфликта между Украиной и Россией.

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"Ну, вы знаете, у меня много друзей из России. Я дружил с ними с детства. Это были ребята, с которыми мы соревновались, когда мы были юниорами, кадетами, мы выросли вместе, много раз были на разных соревнованиях, сборах. А от того, что у нас какая-то политическая напряженная ситуация между Россией и Украиной... Я же не могу разрывать отношения со своими друзьями из-за того, что наверху идет какая-то дележка. Но, честно говоря, это не мое дело и я не хочу туда лезть и что-то комментировать", – заявил Ломаченко.

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Напомним, в субботу, 31 августа, в Лондоне Василий Ломаченко победил Люка Кэмпбелла единогласным решением судей и завоевал вакантный пояс WBC в легком весе, при этом сохранив свои титулы WBA Super и WBO. Ране мы сообщали, что Ломаченко 211 раз попал по сопернику.

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Ранее чемпион мира по версии WBC Александр Гвоздик заявил: "Вот почему-то мы с русскими стали врагами. Почему? Я не знаю, какие там тонкости. Но это точно не то, что на нас русские напали, чтобы забрать территории. Я вас умоляю. Это сколько вам должно быть лет, чтобы в это верить?".

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Источник: XSport

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