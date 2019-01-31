Ломаченко не позволяют стать абсолютным чемпионом: его могут лишить одного из титулов

Украинский боксер рассказал о планах на ближайший бой

Василий Ломаченко. Фото: Getty Images

Ломаченко не позволяют стать абсолютным чемпионом: его могут лишить одного из титулов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/2da/548/5c52da548c11b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/2da/548/5c52da548c11b.jpg 2019-01-31T13:23:00+02:00 Бокс Украинский боксер рассказал о планах на ближайший бой

Украинский боксер Василий Ломаченко назвал дату своего следующего боя. Чемпион по версиям WBA и WBO в легком весе вернется на ринг 12 апреля. Бой состоится в США, а вот имя соперника украинец пока не знает. Ранее мы рассказывали, что Василий Ломаченко возглавляет рейтинг украинских спортсменов в соцсетях.

"У меня назначена дата – 12 апреля. Не важно, кто будет соперником, но дата уже есть. Я через две недели возвращаюсь в Штаты, где продолжу подготовку", – рассказал Ломаченко.

Также украинец рассказал, что ему, скорее всего, придется выбирать между защитой титула по версии WBA и титульным боем за пояс IBF. Ранее мы писали, что Ломаченко заставляют встретиться с официальным претендентом, торги назначены на 4 февраля. В этом случае он не сможет бороться за титул IBF.

"У меня несколько вариантов. Первый вариант – обязательный претендент по версии WBA британец Энтони Кролла. Второй вариант – победитель боя за пояс IBF Иса Чаниев – Ричард Комми. Они уже подписали контракт, что победитель будет боксировать со мной и объединять титулы. Но, как всегда, есть нюансы. Большая вероятность, что мне придется выбрать – боксировать за IBF, но тогда я потеряю титул WBA, либо боксировать за WBA, но тогда не боксировать за IBF. Уговорить IBF подождать – это вряд ли. Что предпочтительнее для меня? В один вечер сделать обязательную защиту с Энтони Кроллой и сразу после этого отбоксировать за IBF. В один вечер два боя провести", – пошутил Ломаченко.

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