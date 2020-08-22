"Ломаченко не сможет боксировать целый год": отец Лопеса требует у украинца олимпийские медали

Менее двух месяцев осталось до одного из самых ожидаемых боев в мире бокса. Чемпионы мира в легком весе по разным версиям Василий Ломаченко и Теофимо Лопес сойдутся 17 октября в Лас-Вегасе. К слову, на днях Лопес раскрыл секрет будущей победы над Ломаченко.

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Также досталось Василию и от отца его будущего соперника. Лопес-старший в интервью YouTube-каналу AB Boxing News пообещал, что украинскому боксеру после поединка с его сыном придется долго "зализывать раны":

"Это будет очень больно. Мой сын так сильно его побьет, что Ломаченко не сможет драться несколько месяцев, а то и год. Теофимо его просто сокрушит! Ломаченко привык побеждать, обманывать людей тем, что делает в ринге. С моим сыном это не пройдет. Мой сын не уважает Ломаченко".

Также отец и тренер американца с корнями из Гондураса считает, что на Олимпийских играх победы покупаются, поэтому Василий должен после поражения Теофимо отдать свои медали:

"Сыну было невероятно обидно за Олимпиаду, ведь победу отдали французу, который оказался вторым. Мне кажется, Тео мог бы взять золотую медаль в Рио-2016, однако тогда мы представляли Гондурас, который ничего не дает AIBA. На Играх куплено все. Мой сын сейчас первый в мире, не беря в расчет Ломаченко. Как можно обосновать то, что Теофимо обокрали на Олимпиаде? Ни один из тогдашних чемпионов не лучше моего сына. Из-за этого я не могу уважать медали, который выиграл Василий. Когда мы с ним сразимся, то он обязан будет положить медали нам на стол. Ведь мы надерем ему задницу".

Также соперник Ломаченко назвал скверное слово, которым обзовет украинца в ринге.

Смотрите, как Василий пробовал свои силы в игре в гольф:

Ломаченко играет в гольф. Видео skysportsboxing

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