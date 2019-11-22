Ломаченко не собирается менять вес: "На ближайший год у меня хватает выбора"

Ломаченко с поясом WBC / Фото: Reuters

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Украинский чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко заявил, что не собирается менять весовую категорию в следующем году, если, конечно, ему не поступит хорошее предложение от топового боксера. Напомним, что недавно Ломаченко покорился еще один рекорд профессионального бокса.

"Я даже не знаю, буду ли я переходить в полулегкий вес. Сейчас все потихоньку начинают подниматься в легкий вес, поэтому на ближайший год у меня хватает выбора в данной категории. Но при наличии интересного поединка против топового боксера в полулегком весе – не вопрос, я спущусь вообще без проблем", – признался Ломаченко в интервью LOMA Official TV.

А недавно известный как заядлый рыбак Ломаченко принял участие в зарыблении Днепра. Боксер с друзьями запустил в речку 200 тысяч молодых рыб. Смотрите, Василий Ломаченко помогает восстанавливать природное разнообразие.

Василий часто пробуется в других видах спорта. Например, он очень любит хоккей, частенько выбирая себе экипировку во время сборов в Америке. Мы уже рассказывали, как Ломаченко сыграл в хоккей в Белгород-Днестровском.

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