Ломаченко не у дел: бой украинца с Теофимо Лопесом сдвигают уже в третий раз

Еще недавно называлось 30 мая. Теперь уже говорят о переносе поединка на лето

Лопес vs Ломаченко / Фото: Boxing Scene

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Чемпион IBF в легком весе Теофимо Лопес рассказал, что сроки проведения его поединка против чемпиона WBC Franchise, WBO и WBA Василия Ломаченко могут снова сдвинуться. Теперь уже заговорили о лете 2020 года. Хотя еще накануне сообщалось, что бой Ломаченко – Лопес состоится 30 мая.

Ломаченко vs Лопес / Фото: YouTube

"Я пытаюсь сделать большие вещи, такие как этот бой, реальными, я готов к нему, – заявил в комментарии Business Insider американец гондурасского происхождения Теофимо Лопес. – Мы говорили о том, чтобы поединок с Ломаченко состоялся в апреле, но из-за нерешенного вопроса с местом проведения боя, в апреле он не состоится. Теперь говорят о мае, возможно, июне. Чуваки, меня все эти переносы сильно расстраивают, потому что я просто хочу драться, оставаться активным и быть активным чемпионом"

Некоторые эксперты считают, что Лопесу еще рано драться с Ломаченко. Но Теофимо с этим не согласен.

"Послушайте, я так или иначе собираюсь стать большой звездой. Но единственная разница в том, что противостояние с Ломаченко поднимет меня на вершину еще быстрее. Вот и все", – говорит Лопес

Ричард Комми – Теофимо Лопес / Фото: Getty Images

"Лома скоро уйдет, он на профессиональном ринге уже семь лет, и поэтому старается войти в историю чем поскорее, потому что знает, что его пенсия уже близка. А мне 22 года, впереди долгая карьера. Поединок с Ломаченко и избиение его ускорит мой путь к статусу суперзвезды. Я с нетерпением жду этой возможности потрясти мир и оставить след в истории – еще больший, чем в виде победы над Комми"

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Ожидается, что поединок Ломаченко против Лопеса пройдет в Нью-Йорке на арене "Мэдисон Сквер Гарден" или где-то на Ближнем Востоке.

Хотя, как уже сообщалось, Ломаченко готов сразиться с Лопесом в необычном месте. По словам менеджера украинца Эгиса Климаса, Василий согласен драться со своим будущим соперником где угодно, даже в его спальне.

Василий Ломаченко и его "брат" Видео: Instagram

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