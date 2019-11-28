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"Ломаченко ничего не достиг в этом мире": вызывающее заявление потенциального соперника Хайтека

28 ноября, 21:55

Джервонта Дэвис считает, что время украинского чемпиона подходит к концу

Ломаченко Кэмбел

Ломаченко Кэмбел / Фото: Twitter

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Экс-чемпион мира во втором полулегком весе американец Джервонта Дэвис в вызывающем стиле прокомментировал возможный поединок с украинский чемпионом легкого веса Василием Ломаченко. Ранее промоутер рассказал об "особенном" титуле Ломаченко.

"Ломаченко? Его время подходит к концу, а мое – нет, – заявил Джервонта, отвечая на вопросы FightHype.com. – Я верю в то, что наш бой состоится, но в нужное время. Без обид. Я уважаю его достижения, но не уважаю, что его превозносят. Он ничего не достиг в этом мире. У него четырнадцать боев, а он уже франчайзинговый чемпион".

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Ранее мы сообщали, что Ломаченко не собирается менять вес.

"Сейчас все потихоньку начинают подниматься в легкий вес, поэтому на ближайший год у меня хватает выбора в данной категории. Но при наличии интересного поединка против топового боксера в полулегком весе – не вопрос, я спущусь вообще без проблем", – признался Ломаченко в интервью LOMA Official TV.

А недавно известный как заядлый рыбак Ломаченко принял участие в зарыблении Днепра. Боксер с друзьями запустил в речку 200 тысяч молодых рыб. Смотрите, как Василий Ломаченко помогает восстанавливать природное разнообразие.

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