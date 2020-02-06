Ломаченко номинирован на престижную боксерскую награду

Украинец претендует на звание лучшего боксера 2019 года по версии WBC

Василий Ломаченко / Фото: Reuters

Украинский легковес Василий Ломаченко номинирован на звание Боксер 2019 года по версии Всемирного боксерского совета (WBC). В список претендентов также попали Сауль Альварес, Эррол Спенс, Деонтей Уайлдер, Хосе Карлос Рамирес и Джош Тейлор.

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В 2019 году Ломаченко провел два поединка. В апреле украинец добыл победу над британцем Энтони Кроллой, защитив свои пояса WBA и WBO в легком весе, затем Василий перебоксировал Люка Кэмпбелла в поединке за вакантный пояс WBC.

Кстати, молодой американец готовится свергнуть украинца Василия Ломаченко. Теофимо Лопес хочет провести титульный бой с чемпионом мира как в апреле или мае.

Также мы рассказывали, что боксер из Украины утверждает, что не ехал в гости к братской стране, а ехал побеждать. Украинский боксер Карен Чухаджян признался, что считает Россию страной-агрессором, но не всех россиян. Также он заявил, что ехал на бой в Калининград за победой.

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