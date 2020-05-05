Ломаченко – о России: "Для меня с детства не было понятия Россия, Украина, Беларусь. Мы – единый народ"

Один из лучших боксеров современности считает, что сегодня нам пытаются подменить принципы и веру

Украинский чемпион мира в легком весе и один из лучших боксеров современности вне категории Василий Ломаченко рассказал о своем отношении к России. Это интервью с бойцом было записано во время съемок российского фильма о церкви. Ранее мы сообщали, что скандальный украинский боксер готов поставить все деньги на соперника Ломаченко.

"У меня очень много друзей в России, у меня родственники в России есть. У меня соперники из России есть. Я со всеми общаюсь, дружу, поддерживаю отношения. Я не могу просто перестать с ними общаться из-за того, что мне сказали, что это страна, которая воюет с нашей страной. Честно говоря, это не укладывается в моей голове. По сути мы являемся одним народом", – говорит Ломаченко.

Читайте также: "Это был фейк. Простите!" Ломаченко извинился за призыв делать кресты на дверях

"Для меня с детства не было понятия Россия, Украина, Беларусь. У меня не было понятия, что это другие люди, или другая страна, граница какая-то. Я все время думал о том, что мы – единый народ. Мы все – православные христиане, и мы живем все на одной земле, а сегодня нам пытаются подменить принципы и веру", – сказал боксер.

Ранее Усик и Ломаченко оскандалились на Пасху, снявшись в ролике с россиянином, угрожающим безопасности Украины. Боксеры поздравили православных с праздником в компании актера, которому запрещен въезд в нашу страну.

Реклама

Смотрите, как в свободное время дрифтует Ломаченко

Ломаченко дрифт Видео: instagram.com/albert_volk13/

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама