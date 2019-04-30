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Ломаченко о травме в бою с Кроллой: "Я понял, что больше не смогу ударить этой рукой"

30 апреля, 18:40

Украинский чемпион травмировал руку в момент нокаута соперника

Ломаченко выиграл нокаутом у Кроллы
Ломаченко выиграл нокаутом у Кроллы. Фото: AFP

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA/WBO Василий Ломаченко (13-1, 10 КО) в интервью LOMA Official TV рассказал о своей травме, полученной в бою против британца Энтони Кроллы (34-7-3, 13 КО).

"Я не знаю, что произошло, но проблема с рукой возникла после завершающего удара боковым, когда Кролла упал. В тот момент я почувствовал, что если он сейчас встанет, то мне придется заканчивать бой одной рукой. Я понял, что больше не смогу ударить этой рукой.

Почему и как это произошло я не знаю. Тейпировка, как всегда, была качественной и плотной. Я сейчас поменял перчатки. Левая рука была зажата хорошо, правая – мне показалось, что я не до конца ее зажал, когда бил. Из-за этого у меня кость провалилась вниз. Получился своеобразный вывих.

После боя мы приняли решение, что поедим на фабрику и будем делать перчатки прямо мне под руки", – признался Ломаченко.

Напомним, в этом месяце Василий Ломаченко победил Энтони Кроллу нокаутом в четвертом раунде и отстоял чемпионские пояса. Видео боя и нокаута Ломаченко – Кролла есть на нашем сайте.

Также сообщалось, что победу Ломаченко высмеяли в США. "Кто этот парень?" – сказал Джервонта Дэвис о британце, избитом украинским чемпионом. Дэвис – потенциальный соперник Ломаченко, но его промоутер – известный боксер Флойд Мейвезер, не спешит выставлять американца на бой с непобедимым украинцем.


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Тег бокс, боксер, Василий Ломаченко

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XSport

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