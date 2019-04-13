Ломаченко обрушился с обвинениями на рефери боя с Кроллой

По словам украинца, в том, что он принялся преждевременно отмечать свой выигрыш, виноват судья

Украинец Василий Ломаченко, субботним утром отстоявший чемпионские пояса по версиям WBA и WBO в бою с Энтони Кроллой, рассказал, почему начал праздновать победу над британцем еще в третьем раунде после нокдауна соперника. Напомним, нокаут в исполнении Ломаченко - незаметным ударом в висок – последовал уже в раунде №4.

"Я думал, что рефери остановил бой, – описал свои ощущения от ситуации, возникшей в третьем раунде, Василий. - Да, да, я именно так и подумал, потому что рефери прыгнул... (в этот момент Ломаченко, отвечавший на вопрос на английском, попросил помощи у переводчика: "А как по-английски будет "между"? – спросил украинец и, получив подсказку, продолжил отвечать на довольно хорошем инглише) ... Да, рефери прыгнул между нами. Он начал показывать руками, что я должен прекратить наносить удары и отойти назад. Вот почему я принялся праздновать уже тогда".

Как сообщалось ранее, после боя с Кроллой Ломаченко нагрянул к своей жертве в раздевалку. И там Василию устроили оглушительные овации.

Также сообщалось, что победу Ломаченко высмеяли в США. "Кто этот парень?" – сказал Джервонта Дэвис о британце, избитом украинским чемпионом.

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