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Ломаченко отодвинул Усика: обнародован новый рейтинг лучших боксеров мира

Сегодня, 01:08

BoxRec ставит Василия Ломаченко выше Александра Усика, но ниже Энтони Джошуа


Чемпион мира по версии WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко благодаря субботней победе над Энтони Кроллой поднялся на одну позицию в рейтинге лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории по версии BoxRec, обойдя другого украинца Александра Усика. В этом списке Васю опережают пятеро – Альварес, Кроуфорд, Головкин, Джошуа и Спенс.

  • 1. Сауль Альварес (Мексика)
  • 2. Теренс Кроуфорд (США)
  • 3. Геннадий Головкин (Казахстан)
  • 4. Энтони Джошуа (Великобритания)
  • 5. Эррол Спенс (США)
  • 6. Василий ЛОМАЧЕНКО (Украина)
  • 7. Александр УСИК (Украина)
  • 8. Мэнни Пакьяо (Филиппины)
  • 9. Каллум Смит (Великобритания)
  • 10. Лео Санта Крус (Мексика)
  • 15. Александр ГВОЗДИК (Украина)
  • 84. Сергей ДЕРЕВЯНЧЕНКО (Украина)
  • 199. Виктор ПОСТОЛ (Украина)

Как сообщалось ранее, в поединке с Энтони Кроллой Василий Ломаченко сломал руку о голову соперника. "Перелом произошел во время последнего удара, – признался украинец. - Теперь потребуется 6-8 недель на восстановление".

Также сообщалось, что промоутер озвучил планы Ломаченко на будущее. Украинец может впервые на профессиональном ринге провести бой в Европе.

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Тег Василий Ломаченко, Александр Усик, Энтони Кролла

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Источник:

isport.ua

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