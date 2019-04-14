Ломаченко отодвинул Усика: обнародован новый рейтинг лучших боксеров мира
BoxRec ставит Василия Ломаченко выше Александра Усика, но ниже Энтони Джошуа
Чемпион мира по версии WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко благодаря субботней победе над Энтони Кроллой поднялся на одну позицию в рейтинге лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории по версии BoxRec, обойдя другого украинца Александра Усика. В этом списке Васю опережают пятеро – Альварес, Кроуфорд, Головкин, Джошуа и Спенс.
- 1. Сауль Альварес (Мексика)
- 2. Теренс Кроуфорд (США)
- 3. Геннадий Головкин (Казахстан)
- 4. Энтони Джошуа (Великобритания)
- 5. Эррол Спенс (США)
- 6. Василий ЛОМАЧЕНКО (Украина)
- 7. Александр УСИК (Украина)
- 8. Мэнни Пакьяо (Филиппины)
- 9. Каллум Смит (Великобритания)
- 10. Лео Санта Крус (Мексика)
- 15. Александр ГВОЗДИК (Украина)
- 84. Сергей ДЕРЕВЯНЧЕНКО (Украина)
- 199. Виктор ПОСТОЛ (Украина)
Как сообщалось ранее, в поединке с Энтони Кроллой Василий Ломаченко сломал руку о голову соперника. "Перелом произошел во время последнего удара, – признался украинец. - Теперь потребуется 6-8 недель на восстановление".
Также сообщалось, что промоутер озвучил планы Ломаченко на будущее. Украинец может впервые на профессиональном ринге провести бой в Европе.
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Источник:
isport.ua
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