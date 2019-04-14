Ломаченко отодвинул Усика: обнародован новый рейтинг лучших боксеров мира

BoxRec ставит Василия Ломаченко выше Александра Усика, но ниже Энтони Джошуа

Чемпион мира по версии WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко благодаря субботней победе над Энтони Кроллой поднялся на одну позицию в рейтинге лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории по версии BoxRec, обойдя другого украинца Александра Усика. В этом списке Васю опережают пятеро – Альварес, Кроуфорд, Головкин, Джошуа и Спенс.

1. Сауль Альварес (Мексика)

2. Теренс Кроуфорд (США)

3. Геннадий Головкин (Казахстан)

4. Энтони Джошуа (Великобритания)

5. Эррол Спенс (США)

6. Василий ЛОМАЧЕНКО (Украина)

7. Александр УСИК (Украина)

8. Мэнни Пакьяо (Филиппины)

9. Каллум Смит (Великобритания)

10. Лео Санта Крус (Мексика)

15. Александр ГВОЗДИК (Украина)

84. Сергей ДЕРЕВЯНЧЕНКО (Украина)

199. Виктор ПОСТОЛ (Украина)

Как сообщалось ранее, в поединке с Энтони Кроллой Василий Ломаченко сломал руку о голову соперника. "Перелом произошел во время последнего удара, – признался украинец. - Теперь потребуется 6-8 недель на восстановление".

Также сообщалось, что промоутер озвучил планы Ломаченко на будущее. Украинец может впервые на профессиональном ринге провести бой в Европе.

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