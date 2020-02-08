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Ломаченко озвучил главную цель в боксе: титул абсолютного чемпиона мира – это еще не все

8 февраля, 22:42

Украинский боксер откровенно рассказал о том, чего он хочет добиться до завершения своей карьеры

Василий Ломаченко

Василий Ломаченко / Фото: Instagram

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Обладатель поясов WBC, WBO и WBA в легком весе Василий Ломаченко назвал самую главную цель в боксерской карьере – своими победами украинец намерен прославить другого человека. Напомним, ранее прозвучала новая дата боя Ломаченко – Лопес – 30 мая.

"У меня есть цель, у меня есть мечта стать абсолютным чемпионом мира. Я иду к ней, – заявил Василий Ломаченко. – Сегодня все в моих руках, мне шанс этот предоставлен, это все реально. Забегать дальше и говорить, чего бы я хотел – этого я не могу сказать сейчас. Пока у меня есть цель стать абсолютным чемпионом мира, и я к ней иду"

Василий Ломаченко

Василий Ломаченко / Фото: Instagram

"Я просто хочу внести свое имя в историю боксу. Даже не свое имя, а фамилию моего отца – Анатолия Ломаченко, как гениального тренера в истории. Это моя главная цель", – уточнил Василий Ломаченко в комментарии RMC Sport

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Как мы писали ранее, Ломаченко готов сразиться с Лопесом в необычном месте. По словам менеджера украинца Эгиса Климаса, Василий согласен драться со своим будущим соперником где-угодно – даже в его спальне.

Смотрите видео необычной тренировки Ломаченко

Ломаченко продемонстрировал скорость удара ногами Видео: Instagram

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