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Ломаченко патриотично решил не ехать в США, а открыл сбор в своей гостинице

30 июля, 17:39

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Украинский чемпион мира в легком весе тренируется в Одесской области

Боксер-профессионал Василий Ломаченко, который осенью проведет объединительный бой с молодым американцем Теофимо Лопесом, решил, вопреки традициям, провести тренировочный лагерь не в США, а на Родине. Недавно 33-летний боксер из Белгорода-Днестровского открыл свой отель в курортной Затоке, в котором и проводит занятия. К слову, опубликован рейтинг лучших боксеров-легковесов планеты.

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Сегодня днем Василий на свой официальной страничке в Instagram выложил видео тренировок в своей гостинице, где есть специальный спортзал и площадки для разнообразных упражнений. Вася показал, как тренируется под руководством отца, готовясь подойти к встречи с Лопесом во всеоружии.

INSTAGRAM

Встреча чемпионов в легком весе по разным версиям запланирована на 3 октября, хотя контракт еще не подписан. Промоутер украинца Боб Арум все еще ведет переговоры.

На днях еще один чемпион мира захотел подраться с Ломаченко. Мексиканец Берчельт готов перейти в более высокую весовую категорию.

Смотрите, как Василий занимался дрифтом

Ломаченко дрифт Видео: instagram.com/albert_volk13/
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лагерь бокс Василий Ломаченко тренировки
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