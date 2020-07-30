Ломаченко патриотично решил не ехать в США, а открыл сбор в своей гостинице

Боксер-профессионал Василий Ломаченко, который осенью проведет объединительный бой с молодым американцем Теофимо Лопесом, решил, вопреки традициям, провести тренировочный лагерь не в США, а на Родине. Недавно 33-летний боксер из Белгорода-Днестровского открыл свой отель в курортной Затоке, в котором и проводит занятия. К слову, опубликован рейтинг лучших боксеров-легковесов планеты.
Сегодня днем Василий на свой официальной страничке в Instagram выложил видео тренировок в своей гостинице, где есть специальный спортзал и площадки для разнообразных упражнений. Вася показал, как тренируется под руководством отца, готовясь подойти к встречи с Лопесом во всеоружии.
Встреча чемпионов в легком весе по разным версиям запланирована на 3 октября, хотя контракт еще не подписан. Промоутер украинца Боб Арум все еще ведет переговоры.
На днях еще один чемпион мира захотел подраться с Ломаченко. Мексиканец Берчельт готов перейти в более высокую весовую категорию.
Смотрите, как Василий занимался дрифтом
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