Ломаченко поднимется в новую весовую категорию ради боя с Кроуфордом – СМИ

Чемпион WBO по втором полулегком весе (до 59 кг) Василий Ломаченко в ночь на воскресенье в Нью-Йорке проведет свой первый бой в рамках нового веса – легкого (до 61,2 кг). Соперник – лидер этого дивизиона и чемпион WBA Хорхе Линарес. Кстати, в случае победы украинский боксер установит очередной рекорд – самое быстрое завоевание титула чемпиона в трех весовых категориях. Бой Ломаченко – Линарес смотреть онлайн можно на нашем сайте: текст, фото, комментарий по раундам.

Как сообщил источник boxing-mma.com, Василий не остановится на легком весе. "Он проведет несколько боев в этом дивизионе и будет идти выше, в первый полусредний. Там его ждет новый вызов – Теренс Кроуфорд", – сказал источник.

Следующий вес – это лимит в 63,5 кг, а начинал Василий профи-карьеру в полулегком весе (до 57,1 кг). Интересно, что сам Ломаченко пока не уверен, как он будет себя чувствовать даже в весе до 61,2 кг.

Сегодня Ломаченко мне конкуренции в тех весах, в которых боксировал, а в ночь на 13 мая проведет бой с лидером легкого веса. В случае победы, с кем дальше проводить интересные бои? А вот в категории выше дерется непобежденный американец Теренс Кроуфорд, который в рейтинге лучших боксеров вне зависимости от весовой категории находится как раз на строчку выше Ломаченко – на втором месте. Победив его, Василий приблизится к званию лучшего в мире во всех дивизионах.