Ломаченко подписал контракт на самый долгожданный бой года – официально

Теофимо Лопес и Василий Ломаченко точно сойдутся на ринге, осталось узнать только дату

Украинский чемпион мира по версиям WBA, WBO и WBC в легком весе Василий Ломаченко и обладатель титула IBF американец Теофимо Лопес наконец-то подписали контракт на бой, сообщается в Twitter промоутерской компании Top Rank. Подробности и дата боя будут озвучены завтра.

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Интересно, что мы еще в середине августа писали, что Ломаченко и Лопес подписали контракт на бой. Тогда сообщалось, что бой пройдет в США 17 октября, а транслировать его будет ESPN.

Также были названы гонорары Ломаченко и Лопеса за объединительный бой в США. Согласно данных The Athletic, Теофимо получит 1,5 миллиона долларов вместо изначально предложенных 1,25 миллиона. Гонорар Василия сократится с 3,5 миллионов до 3,25 миллиона.

Напомним, что накануне Ломаченко в церкви в США с матами напал на Редкача: что не поделили украинские боксеры. Спортсмен из Шостки часто критикует парня из Белгорода-Днестровского в соцсетях.

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Василий Ломаченко – урок английского Видео: Instagram

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