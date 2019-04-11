"Ломаченко? Поражение?": промоутер Усика рассказал, в чем Вася проигрывает Кролле
Красюк считает, что у соперника Василия есть одно преимущество, но несмотря на это, британец сдастся
Промоутер Александра Усика Александр Красюк дал свой прогноз на поединок другого легендарного украинца Василия Ломаченко против британца Энтони Кроллы, который состоится в ночь с пятницу на субботу в Лос-Анджелесе. Напомним, ранее Денис Беринчик предположил, что Вася вырубит соперника в восьмом раунде.
"У Ломаченко поражение? С Кроллой? Я думаю, это фантастика, – сказал Александр Красюк. - Возможно, в желании победить Василий проигрывает Кролле, ведь Энтони является претендентом. И это его шанс на всю жизнь. Наибольший шанс его жизни, он будет пытаться им воспользоваться. Но мой прогноз - Кролла или сдастся или выйдет из игры до 12-го раунда".
Кроме того, промоутер заявил, когда, по его мнению, Василий Ломаченко, которому сейчас 31, может завершить карьеру.
"Сможет ли Ломаченко собрать все титулы – зависит не от Василия, – говорит Александр Красюк. – Ему это сделать абсолютно по силам. Нет никакой преграды на его пути. Это политический вопрос. Сможет ли его промоутер договориться о поединках. Я не думаю, что это будет продолжаться долго. Это должно завершиться в последующие два-три года. Если Василий соберет все пояса – будет иметь моральное право завершать карьеру на вершине. На Эвересте".
Как сообщалось ранее, Ломаченко готов стать вторым соперником в ринге для Макгрегора после Мейвезера. Украинский чемпион заявил, что легко справился бы со скандальным ирландцем.
Также сообщалось, что взвешивание Ломаченко и Кроллы перенесли из-за похорон. Накануне поединка на арене состоится поминальная служба по рэперу Nipsey Hussle.
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