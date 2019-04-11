"Ломаченко? Поражение?": промоутер Усика рассказал, в чем Вася проигрывает Кролле

Красюк считает, что у соперника Василия есть одно преимущество, но несмотря на это, британец сдастся

Ломаченко перед боем с Кроллой отрастил бороду. Фото: AFP

Промоутер Александра Усика Александр Красюк дал свой прогноз на поединок другого легендарного украинца Василия Ломаченко против британца Энтони Кроллы, который состоится в ночь с пятницу на субботу в Лос-Анджелесе. Напомним, ранее Денис Беринчик предположил, что Вася вырубит соперника в восьмом раунде.

"У Ломаченко поражение? С Кроллой? Я думаю, это фантастика, – сказал Александр Красюк. - Возможно, в желании победить Василий проигрывает Кролле, ведь Энтони является претендентом. И это его шанс на всю жизнь. Наибольший шанс его жизни, он будет пытаться им воспользоваться. Но мой прогноз - Кролла или сдастся или выйдет из игры до 12-го раунда".

Кроме того, промоутер заявил, когда, по его мнению, Василий Ломаченко, которому сейчас 31, может завершить карьеру.

"Сможет ли Ломаченко собрать все титулы – зависит не от Василия, – говорит Александр Красюк. – Ему это сделать абсолютно по силам. Нет никакой преграды на его пути. Это политический вопрос. Сможет ли его промоутер договориться о поединках. Я не думаю, что это будет продолжаться долго. Это должно завершиться в последующие два-три года. Если Василий соберет все пояса – будет иметь моральное право завершать карьеру на вершине. На Эвересте".

Как сообщалось ранее, Ломаченко готов стать вторым соперником в ринге для Макгрегора после Мейвезера. Украинский чемпион заявил, что легко справился бы со скандальным ирландцем.

Также сообщалось, что взвешивание Ломаченко и Кроллы перенесли из-за похорон. Накануне поединка на арене состоится поминальная служба по рэперу Nipsey Hussle.

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