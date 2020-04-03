Ломаченко поставили в один ряд с Фьюри: неожиданное заявление боксера, который хочет "убить" украинца

Американец Теофимо Лопес уважил Василия Ломаченко несмотря на то, что перед этим вылил на него немало грязи

Чемпион мира по версии IBF в легком весе Теофимо Лопес назвал свою пятерку лучших боксеров современности. Американец гондурасского происхождения весьма неожиданно включил в нее и своего будущего соперника Василия Ломаченко – и это притом, что ранее вылил на него немало грязи в своих интервью. Напомним, из-за коронавируса бой Ломаченко – Лопес перенесен с 30 мая на пока что неопределенный срок.

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Василий Ломаченко – Теофимо Лопес / Фото: Instagram

"Теренс Кроуфорд, Канело Альварес, Наоя Иноуэ, Тайсон Фьюри, и, безусловно, тут должен быть и Ломаченко. Вот моя пятерка", – заявил в комментарии BoxingScene Теофимо Лопес

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Напомним, в свое время у Ломаченко случился конфликт в ресторане Нью-Йорка с отцом Теофимо Лопеса, пригрозившим тогда Василию, что Лопес "убьет" Ломаченко, если их очная схватка состоится.

Кроме того, недавно Лопес язвительно обозвал Ломаченко тираннозавром. "Он еще так шатается из стороны в сторону", – рассмеялся во время интервью американец, при этом по-собачьи размахивая кистями рук, словно имитируя действия динозавра, с которым сравнил украинца.

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