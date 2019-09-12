Вася в "Беркуте": Ломаченко поучаствовал в освящении боксерского зала со своим другом-митрополитом

"Я все делаю во славу Божию", - отметил украинский чемпион во время церковного обряда в Запорожье

Василий Ломаченко / Фото: Индустриалка

Чемпион мира Василий Ломаченко поучаствовал в церемонии освящения нового боксерского зала "Berkut boxing team" в Запорожье. Церемонию освящения провел митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука. Он пригласил Ломаченко, с которым дружит около трех лет.

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"Лет 20 назад у нас не было возможности заниматься в таких залах, с таким оборудованием. В таких местах маленькие мальчики превращаются в настоящих мужчин, – сказал Василий Ломаченко. – Нам остается только помочь и направить их энергию в правильное русло. И у меня только огромное уважение к людям, которые не жалея времени, сил и возможностей открывают такие залы".

- Вы возглавляете рейтинг лучших боксеров мира всех возрастных категорий. Как ощущаете себя в этой роли? – спросили у Ломаченко

- Это значит, что я нахожусь на правильном пути, я все делаю верно. И во славу Божию, – сказал знаменитый украинский боксер.

- Василий, что вы можете посоветовать спортсменам, которые делают только первые шаги в боксе?

- На самом деле советы мало чего стоят. Чтобы чего-то достичь в боксе, нужна система, нужен грамотный тренер. Нужно поставить цель и идти к ней. Развиваться и достигать цели.

При этом владыка Лука обратился с юным боксерам: "Если ты имеешь в себе злобу и ненависть, ты не имеешь в себе Духа святого. Дети, давайте в ринге не учиться злобствовать. Показывайте свое мастерство, сострадание к сопернику. То, чего нам сегодня так не хватает в жизни. Я хочу поблагодарить Василия Анатольевича за то, что он откликнулся и приехал на освящение спортивного зала. Дай Бог, чтобы благодать всегда пребывала на этом месте и в ваших сердцах".

Смотрите, как Ломаченко встречали в Украине после боя с Кэмпбеллом

Как мы писали ранее, Ломаченко рискует больше не выйти в ринг в этом году: прозвучало заявление промоутера. Похоже, победный поединок против Кэмпбелла в Лондоне был последним для украинского Хайтека в 2019-м.

Также мы рассказывали, что Василия Ломаченко снова дерзко вызвал на бой лагерь Пакьяо. Филиппинская легенда продолжает добиваться поединка с Васей, несмотря на его предыдущие отказы. "Я хочу, чтобы Мэнни подрался с Ломаченко. Я устал слышать о том, что Василий лучший боец в мире, потому что это не так", - попытался задеть самолюбие украинца тренер Пакьяо - Фредди Роуч.

Все подробности в спецтеме Все о бое Ломаченко

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