"Ломаченко придется лететь в Москву": американский промоутер назвал сроки боя украинца с Лопесом

Знаменитый Боб Арум рассказал, как наш чемпион мира может добраться в США

Объединительный бой в легком весе (до 61,2 кг) между украинцем Василием Ломаченко и американцем Теофимо Лопесом таки состоится. Авторитетный промоутер Боб Арум во вторник вечером рассказал, что планирует один из самых ожидаемых поединков в профессиональном боксе на сентябрь 2020 года. Причем, 88-летний функционер нарисовал интересный путь возвращения Лома в США. Хотя накануне Лопес сомневался в возможности провести бой с Ломаченко.

Знаменитый Боб Арум поделился мыслями с авторитетным ресурсом Boxing Scene:

"Мы намечаем бой Ломаченко и Лопеса в сентябре – со зрителями или без них. Конечно, лучше с публикой на трибунах. Мы говорили с Эгисом Климасом [менеджером Василия] о том, чтобы доставить Лому в США в начале июня. Если у вас нет визы, вам сейчас не повезло, поскольку консульства закрыты. Но есть одно сумасшедшее правило, которое позволяет приезжать в США людям из бывших советских республик. Что касается Ломаченко, то, чтобы добраться до США, ему нужно будет полететь в Москву. И это нормально, потому что у Ломы есть зеленая карта".

Напомним, что прямые перелеты из Украины в Россию запрещены, так что парню из Белогорода-Днестровского придется сделать еще одну пересадку по пути в Штаты.

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В это же время боксер Редкач посмеялся над Ломаченко за скованность на фото.

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Василий Ломаченко получает награду от WBO Видео: Instagram

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