Ломаченко прятал глаза от людей после возвращения в Украину

Украинский Хайтек поставил себе семь баллов за поединок с Кэмпбеллом и теперь ждет 14 декабря

Украинский боксер-чемпион Василий Ломаченко после победы над Люком Кэмпбеллом вернулся на родину. Этой ночью Лома прилетел в Одессу. Поздравить звезду пришли сотни фанатов. А сам победитель прятал от публики глаза за черными очками.

Ломаченко поделился впечатлениями после сложного боя в Лондоне, выигранного им по очкам. Рассказал – соперник был достойный. Свой поединок украинец оценил скромно: на семь баллов из десяти. Теперь Василий Ломаченко имеет три чемпионских пояса в легком весе. Чтобы стать абсолютным чемпионом, не хватает последнего – четвертого.

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"Остался один пояс IBF, который сейчас находится у Ричарда Комми. Он будет 14 декабря боксировать с Теофимо Лопесом. И я встречусь с победителем этой пары", – говорит Василий Ломаченко, владеющий титулами по версиям WBA, WBO и WBC.

Как мы писали ранее, британский боксер попал в больницу после 211 попаданий от Ломаченко. Эту информацию подтвердил промоутер Эдди Хирн, который сообщил, что Кэмпбелл отправлен в больницу для профилактического обследования.

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Также сообщалось, что Поветкин зашел в раздевалку к Ломаченко, где наткнулся на Усика. Российский супертяж поздравил с победой команду Ломы, а также пообщался с Александром Усиком, который присутствовал на вечере бокса в Лондоне.

Ранее мы рассказывали, чего добились украинские спортсмены в 28-м году независимости Украины и что ждать в следующем.

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