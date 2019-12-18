"Ломаченко разделывает жертву, словно хирург. Но он стареет": тренер Майка Тайсона – о Ломе и Лопесе

У американца сильный удар от природы, но Василию плевать на его мощь, скорость и молодость

Ломаченко vs Кэмпбелл / Фото: Reuters

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Легендарный американский тренер Тедди Атлас, который работал с Майком Тайсоном, а теперь готовит украинца Александра Гвоздика, оценил нового чемпиона мира IBF в легком весе Тефимо Лопеса в бою с Ричардом Комми, а также прикинул его шансы в поединке с украинским чемпом Василием Ломаченко.

"У Лопеса не только быстрые руки и мощный удар. Он еще очень хорошо и быстро двигается, — говорит эксперт. — Я бы сравнил его с Мэнни Пакьяо. Вижу в Лопесе точно такие же способности. И ему всего 22 года, а он лупит словно из пушки. Прирожденный панчер. Это не поставленный удар, а именно полученная с рождения плюха. Какие у него преимущества над Ломаченко? Он моложе. Он больше. Не забывайте, что Ломаченко начал карьеру в профи двумя категориями ниже. И Лопес физически сильнее, но с другой стороны, его слишком быстро бросают на бойца типа Ломаченко. Опыта у него намного меньше. Он еще не готов. Да, у него есть плюха. Но знаете что? Ломаченко зарабатывает себе на жизнь тем, что разбирает на детали бойцов-агрессоров с мощными плюхами".

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Ломаченко vs Лопес / Фото: YouTube

Атлас считает, что время доминирования в ринге украинского бойца подходит к концу, так возраст и нагрузки во время длительной любительской картеры все-таки дают о себе знать. Потому Ломаченко нужно боксировать с Лопесом уже сейчас.

"Время на щадит никого. Даже Ломаченко, – говорит Атлас. – И если бы Лопесы не торопились, то позже имели бы преимущество в бою с Ломаченко. Не забывайте, что украинец провел 400 боев в любителях. Это тоже сказывается. Возможно, вскоре время будет из-за этого еще более беспощадно по отношению к нему. Но у Ломаченко такой стиль. Он пропускает крайне мало. Правда, в последних боях все же пропускал чуть больше. Допускаю, Лопес уверен, что ему необходимо всего разочек хорошенько по нему попасть. Но Ломаченко – словно хирург, который разделывает жертву на части. Ему плевать на твою мощь, на твою скорость и молодость. И он делает это по-особенному – сперва ломает твою волю. Именно поэтому Ломаченко хотят драться с Лопесом уже и сейчас. О, Ломаченко, они очень умные. Оба – и отец, и сын. Они хотят сделать этот бой уже и сейчас, а не ждать, когда Василий состарится. У Ломаченко есть все!"

Предположительно бой Ломаченко-Лопес состоится 11 или 18 апреля 2020 года в Нью-Йорке. Хотя раньше Боб Арум говорил, что следующий бой Ломаченко, скорее всего, проведет в Европе.

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