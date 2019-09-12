Ломаченко рискует больше не выйти в ринг в этом году: заявление промоутера

Похоже, победный поединок против Кэмпбелла в Лондоне был последним для украинского Хайтека в 2019-м

Василий Ломаченко / Фото: Instagram

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) может больше не выйти в ринг в 2019 году. Об этом его промоутер Боб Арум заявил в комментарии Boxing Scene.

"Достаточно смешно, но я говорил с менеджером Ломаченко Эгисом Климасом на этой неделе и он сказал, что Ломаченко лучше подождет победителя боя Комми – Лопес, если не поступит предложение о большом поединке в этом году. Так что он готов ждать победителя этого боя", – заявил Боб Арум.

Василий Ломаченко / Фото: Reuters

Таким образом, Ломаченко уже четвертый раз в профессиональной карьере может провести всего лишь два поединка за год. Бой Комми – Лопес состоится 14 декабря. Если поединок против победителя этой встречи состоится в марте-апреле следующего года, то простой украинца составит полгода.

Самые яркие кадры боя Ломаченко – Кэмпбелл

Напомним, накануне Василия Ломаченко снова дерзко вызвал на бой лагерь Пакьяо. Филиппинская легенда продолжает добиваться поединка с Васей, несмотря на его предыдущие отказы. "Я хочу, чтобы Мэнни подрался с Ломаченко. Я устал слышать о том, что Василий лучший боец в мире, потому что это не так", – попытался задеть самолюбие украинца тренер Пакьяо - Фредди Роуч.

Ломаченко против Кэмпбелла / Фото: Reuters

Также мы рассказывали, что букмекеры обнародовали печальные котировки на бой Усик – Спонг, который состоится 12 октября в Чикаго. Аналитики не видят ни малейшей интриги в этом поединке. На победу Усика установлен ничтожный коэффициент 1.01, на выигрыш Тайрона Спонга – 16.00, на ничейный исход - 34.00. То есть вероятность того, что Усик стартует в хэвивейте с победы, оценивают в 92 процента, и на его выигрыше если и можно заработать, то сущие копейки.

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