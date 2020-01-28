Ломаченко с символом России и в цветах империи: новый Instagram-скандал Василия

Василий Ломаченко / Фото: Instagram

Василий Ломаченко угодил в очередной скандал с российским акцентом. Причиной стала форма, в которой украинский боксер провел хоккейный матч у себя на родине в Белгород-Днестровском. А ведь еще не утихли страсти после того, как Ломаченко выложил в Instagram видео с "вежливыми людьми",восхваляющее спецназ РФ.

В этот раз Ломаченко спровоцировал противоречивые отзывы своих подписчиков, сыграв в хоккей с друзьями в форме, по своей раскраске напоминающей черно-желто-белый флаг Российской империи. При этом фамилия "Ломаченко" и название команды "Одесса" на хоккейном свитере Василия написаны старорусской кириллицей, а на "животе" у него изображен медведь – один из национальных символов России.

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Многие подписчики Василия Ломаченко возмутились увиденным. "Не смущает имперский триколор?" – спрашивают они у боксера.

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При этом сам Василий Ломаченко в комментарии под "хоккейными" фотографиями делает акцент на другом. "Не обязательно быть профессионалом в каждом виде спорта, чтобы получать от него удовольствие. Чемпион мира по боксу может себя проявить в командной игре со своими друзьями. Не бойтесь бросать вызов самому себе – все получится", – написал Ломаченко.

Смотрите, как Ломаченко чествовали по итогам прошлого года

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