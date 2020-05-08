Ломаченко – с верой, "секси" Свитолина – с тортом, Миля – на кухне, Левченко – с Симпсонами: соцсети звезд спорта

Карантин из-за пандемии коронавируса дает спортсменам гораздо больше свободного времени, чем обычно. И многие атлеты не стесняются вести активную жизнь в соцсетях. За минувшие сутки украинские звезды спорта отметились в Instagram несколькими примечательными постами. Напомним, вчера Усик показал движения волка, а Шелестюк засветил свой алкоголь.

В последнее время наши знаменитые на весь мир боксеры Василий Ломаченко и Александр Усик вызывают неоднозначную реакцию своими действиями. Хотя вот экс-чемпионка мира Алина Шатерникова стала на защиту Усика и Ломаченко. В пятницу Василий, известный своей религиозностью, поделился цитатой одного из церковников о противостоянии злу и необходимости быть "крепкими орешками". Брюсу Уиллису следовало бы прочитать.

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А вот у другой представительницы Одесской области – теннисистки Элины Свитолиной – другие проблемы. Девушка поделилась фото в довольно сексуальной позе на коврике и рассказала, что "сжигает" тортики, мороженое, сладости перед тем, как "заправиться" пиццей, жареной картошкой, гамбургерами и прочей "вредной едой".

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Молодая чемпионка мира по дзюдо Дарья Белодед в компании собачонки проводит карантин на балконе. Но высказала уверенность, что скоро можно будет устроить пикник на природе.

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Прыгунья в высоту Юлия Левченко, видимо, является поклонницей мульсериала о Симпсонах. Чтобы быть к ним ближе, легкоатлетка поместила себя в спортивной форме с надписью "Украина" прямо пред очи Гомера Симпсона в его среде обитания.

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Бывший популярный нападающий киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский, который пока еще играет на исторической родине в Беларуси, ударился в сельскую жизнь. Накануне вечером Миля поделился фото с кухни, предоставив подписчикам шанс угадать, что же он там готовит. "Воскресный фокус", – загадочно подписал фотографию футболист.

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А юная любительница бокса Кира Макогоненко сегодня выложила видео, где продемонстрировала впечатляющую "скорострельность". Девушке по прозвищу "Розовая пантера" всего 11 лет, а она занимает 15-е место по количеству подписчиков среди украинских спортсменов.

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