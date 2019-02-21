Ломаченко сделал заявление о возможном завершении карьеры

Украинский чемпион, которому недавно исполнился 31 год, заявил, что может покинуть ринг в 33

Фото: AFP

Ломаченко сделал заявление о возможном завершении карьеры //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/f02/3da/5c6f023da8932.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/f02/3da/5c6f023da8932.png 2019-02-21T21:59:00+02:00 Бокс Украинский чемпион, которому недавно исполнился 31 год, заявил, что может покинуть ринг в 33

Чемпион WBA Super и WBO в легком весе Василий Ломаченко 12 апреля проведет обязательную защиту пояса в поединке с Энтони Кроллой. Однако украинец отметил, что ему было бы интереснее сразиться с Ричардом Комми, который владеет титулом IBF.

"Лучше биться с Ричардом, чем c Энтони, – заявил Ломаченко BoxingScene. – У первого есть чемпионский титул, а я поставил себе цель – собрать все пояса. Когда я закончу карьеру? Я готов завершить, если у меня будут все пояса, даже если это произойдет в 33 года".

Напомним, на днях Василию исполнился 31 год.

Как сообщалось ранее, Ломаченко познакомился с легендарным голливудским актером Микки Рурком за кулисами недели моды в Нью-Йорке.

Кроме того, один из сильнейших боксеров в истории Флойд Мейвезер прокомментировал возможный поединок клиента своей промоутерской компании Джервонты Дэвиса против Василия:

"Сейчас Ломаченко должен проводить как можно больше поединков, ведь он уже достаточно стар. Мой подопечный младше Лома. Мы не должны спешить. Ломаченко адский боец и мне он очень нравится"

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