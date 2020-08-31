Ломаченко словами Терминатора возвестил о прибытии в США на бой с Лопесом

Чемпион мира по трем версиям в легком весе (до 61,2 кг) Василий Ломаченко благополучно прибыл в Лос-Анджелес. Вчера мы сообщали, что Ломаченко улетел из Одессы в Штаты на чемпионский бой с Лопесом. Сегодня 32-летний украинский боксер сообщил, что уже находится за океаном.

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Двукратный олимпийский чемпион поделился в соцсетях фотографией со своим менеджером Эгисом Климасом из аэропорта. Василий подписал фото крылатой фразой из фильмов о Терминаторе: "Я вернулся". Одним из первых на новость отреагировал футболист "Шахтера" и сборной Украины Сергей Кривцов, пожелав чемпиону удачи.

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Напомним, что объединительный поединок с 23-летним американцем Теофимо Лопесом наш боксер проведет в Лас-Вегасе 17 октября. Победитель получит статус абсолютного чемпиона мира в легком весе. Пока что точно нельзя сказать, допустят ли зрителей на трибуны, но промоутер Боб Арум очень хотел бы это организовать.

Недавно Ломаченко и Усик по-разному отреагировали на День Независимости.

Смотрите, как Ломаченко пытался изучать английский язык:

Василий Ломаченко – урок английского Видео: Instagram

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