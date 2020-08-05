Ломаченко согласился пойти на понижение гонорара, чтобы побить жадного Лопеса

Американец не согласен на самый большой гонорар в карьере и хочет еще больше

Знаменитый промоутер Боб Арум раскрыл некоторые детали переговоров относительно объединительного боя в легком весе между чемпионами мира по разным версиям Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом. Оказывается, украинец пошел навстречу промоутерам и согласился на меньший гонорар, чем прописано в контракте. А вот молодой американец проявил жадность, затребовав деньги, которые видел только во сне. Тем временем, Ломаченко нашли нового соперника вместо Лопеса.

Реклама

32-летний украинский боксер должен был получить 3,25 миллиона долларов. Его оппоненту предлагали 1,25 млн – вдвое больше, чем он получал за предыдущие поединки. Однако его менеджеры запросили три миллиона! Это крайне возмутило Арума, о чем он рассказал Yahoo! Sports. Зато Боб гордится Василием, который готов боксировать за меньшие деньги, понимая непростую ситуацию с отсутствием зрителей в эпоху коронавируса.

Думается, если Теофимо продолжит упрямствовать, то вполне может остаться у разбитого корыта. Уже известно, что Ломаченко наметил следующую цель в случае победы над Лопесом.

Смотрите, как Василий на автомобиле занимался дрифтом:

Ломаченко дрифт Видео: instagram.com/albert_volk13/

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама