Ломаченко, стоит ли "вежливым людям" говорить "спасибо"? Кикбоксер потребовал от Васи отчета не в стихах

Василий Ломаченко / Фото: Reuters

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Украинский чемпион мира по кикбоксингу уроженец крымских Сак Павел Журавлев прокомментировал скандальный ролик Василия Ломаченко с российским спецназом, который ранее знаменитый боксер выложил у себя в Instagram.

Напомним, на скандальном видео российские спецназовцы сначала идут в церковь поставить свечку, а затем берут в руки оружие и отправляются на поле боя. В конце автор видео благодарит за помощь в съемках "вежливых людей". Именно так прозвали российских военных, которые участвовали в аннексии Крыма в 2014 году.

INSTAGRAM

"Ролик действительно очень обсуждаемый, куда бы я не пришел. Многие писали в Instagram и Facebook с вопросами: "А что это? Зачем?" Даже из России были многие возмущены. Результат такой – "мы отписались", – говорит Павел Журавлев. – Меня это немного удивляет и разочаровывает. Я немного знаком с Ломаченко, у меня о нем только лучшие впечатления как о человеке. Давайте будем честны, в Украине он настоящий герой, величина, которая войдет в историю. Он всегда отличался тем, что носил на все бои украинский флаг, подчеркивал, откуда он родом"

Павел Журавлев

"На основании одного ролика, происхождение которого пока непонятно, делать преждевременные выводы я бы не стал. Мое личное мнение – Василий был больше увлечен текстом, и не досмотрел видео до конца. И вот эту надпись: "Спасибо вежливым людям", мы в Украине последние 6 лет уже знаем, кто эти "вежливые люди", он просто не видел"

Василий Ломаченко / Фото: Instagram

Василий Ломаченко / Фото: Instagram

"Ну а триколор на форме военных можно было и не увидеть. Но лучшим вариантом будет комментарий самого Василия о том, как он относится к "вежливым людям", и стоит ли им говорить спасибо. Хотел бы увидеть доходчивое объяснение Василия, не в стихах. Чтобы те, кто волнуется, – перестали волноваться, а те, кто радуются, – перестали или продолжили радоваться"

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"Тема ролика очень щепетильная. Вопрос веры не ассоциируется с вооруженными людьми. В учениях Иисуса Христа я не находил людей с автоматом. Ассоциация веры и оружия у меня сейчас – с агрессией. Не с защитой своего дома, а с аннексией и экспансией", – подытожил Журавлев

Как мы писали ранее, Ломаченко сыграл в хоккей с символом России и в цветах империи: вокруг боксера вспыхнул новый Instagram-скандал.

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