Сделать стартовой
25,49
28,33
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости бокса

Ломаченко оценил свои шансы в бою против Фьюри

27 июля, 12:18

Украинский чемпион считает, что после шести раундов Тайсон попадет в него

Василий Ломаченко
Василий Ломаченко. Фото: AFP

Чемпион WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко рассказал, как бы проходил его бой против экс-чемпиона в супертяжелом весе Тайсона Фьюри.

"Сколько раундов я продержался бы с Тайсоном Фьюри? Может, 5 или 6. Я могу кружиться вокруг него долгое время, но после шести раундов, наверное, устану и он попадет по мне", – сказал Ломаченко. 

В августе Ломаченко встретится с британцем Люком Кэмбеллом в бою за титул WBC.

Как мы писали ранее, Теофимо Лопес сделал предложение Ломаченко:"Итак, Ломаченко, побеждай в своем бою, я выиграю свой 19 июля. После этого я подерусь за титул IBF, а дальше – давай организуем бой за все четыре пояса".

Также добавим, что Ломаченко опубликовал ролик о погибшем российском боксере. Чемпион мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко почтил память 28-летнего российского боксера Максима Дадашева.

Смотрите тренировку Василия Ломаченко в Таиланде:


Ломаченко продемонстрировал скорость удара ногами Видео: Instagram

Британский супертяжеловес Тайсон Фьюри (28-0-1, 20 КО), четыре года назад лишивший Владимира Кличко его чемпионских поясов, получил своего следующего соперника. Им станет бывший чемпион мира Чарльз Мартин (27-2-1, 24 КО) по прозвищу Принц. Планируется, что поединок состоится в середине осени.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег бокс, боксеры, Василий Ломаченко, Тайсон Фьюри

Вы сейчас просматриваете новость " Ломаченко оценил свои шансы в бою против Фьюри". Другие Новости бокса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Спорт сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

30 нескучных вопросов ребенку вместо "Как дела в школе"

Парализованные руки можно восстановить

Новое исследование: Почему Млечный Путь не распадается?

Предстоящие фильмы «Марвел»: что будет дальше?

Безопасно избавляемся от вредителей в саду и огороде

В Днепре выступил MONATIK: ТОП фото фанатов из Instagram

Ди Каприо в фильме «Аллея кошмаров»: чего ждать от экранизации?

8 причин, почему детские истерики могут быть полезны

30 нескучных вопросов ребенку вместо "Как дела в школе"

Парализованные руки можно восстановить

Вот почему старые швейные машинки особо ценные для антикваров

Владельцы монет из СССР могут стать миллиардерами

Умер Вирастюк – у спортсмена были проблемы с сердцем

Сегодня, 10:33

Известный украинский легкоатлет был призером чемпионата Европы, участвовал в телепроектах, работал в министерстве

Стало известно, какие каналы покажут онлайн матч за Суперкубок Украины "Шахтер" – "Динамо"

Сегодня, 10:20

Поединок сильнейших команд страны откроет новый сезон в Украине

"Динамо" – "Шахтер": онлайн матча за Суперкубок Украины

Сегодня, 09:51

Поединок сильнейших команд откроет новый сезон в чемпионате Украины

Украинские клубы готовятся к старту сезона: результаты всех спаррингов команд Премьер-лиги

25 июля, 20:21

Клубы украинской Премьер-лиги проводят товарищеские поединки накануне старта сезона в чемпионате Украины

Онлайн-таблица трансферов чемпионата Украины

24 июля, 18:58

Все изменения в составах представителей украинской Премьер-лиги

Святослав Вакарчук впервые показал жену и дочь (фото)

Ромарио всегда был ловеласом. Он имел 3 жены и еще больше романов

6 способов ускорить обмен веществ для похудения
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь