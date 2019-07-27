Ломаченко оценил свои шансы в бою против Фьюри

Украинский чемпион считает, что после шести раундов Тайсон попадет в него

Василий Ломаченко. Фото: AFP

Чемпион WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко рассказал, как бы проходил его бой против экс-чемпиона в супертяжелом весе Тайсона Фьюри.

"Сколько раундов я продержался бы с Тайсоном Фьюри? Может, 5 или 6. Я могу кружиться вокруг него долгое время, но после шести раундов, наверное, устану и он попадет по мне", – сказал Ломаченко.

В августе Ломаченко встретится с британцем Люком Кэмбеллом в бою за титул WBC.

Как мы писали ранее, Теофимо Лопес сделал предложение Ломаченко:"Итак, Ломаченко, побеждай в своем бою, я выиграю свой 19 июля. После этого я подерусь за титул IBF, а дальше – давай организуем бой за все четыре пояса".

Также добавим, что Ломаченко опубликовал ролик о погибшем российском боксере. Чемпион мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко почтил память 28-летнего российского боксера Максима Дадашева.

Смотрите тренировку Василия Ломаченко в Таиланде:



Ломаченко продемонстрировал скорость удара ногами Видео: Instagram

Британский супертяжеловес Тайсон Фьюри (28-0-1, 20 КО), четыре года назад лишивший Владимира Кличко его чемпионских поясов, получил своего следующего соперника. Им станет бывший чемпион мира Чарльз Мартин (27-2-1, 24 КО) по прозвищу Принц. Планируется, что поединок состоится в середине осени.

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