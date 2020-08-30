Ломаченко весело улетел в Штаты на чемпионский бой с Лопесом

Украинец посмотрел фильм "Папаченко" дома и отправился из Одессы защищать свои титулы

Украинские боксеры-профессионалы постепенно возвращаются к своим основным занятиям. В воскресенье утром Виктор Постол уступил Хосе Рамиресу в титульном поединке, а вскоре защищать чемпионские пояса будет другой наш соотечественник – Василий Ломаченко. 32-летний уроженец Белгорода-Днестровского выступает в легком весе (до 61,2 кг).

Реклама

В пятницу Ломаченко представил фильм о себе и своем отце, а сегодня отправился в США. Там наш боксер продолжит готовиться к объединительному бою с молодым американцем Теофимо Лопесом. Об этом стало известно из совместной странички Ломаченко и Усика в Instagram. Вася улетел за океан из Одессы в хорошем настроении, о чем свидетельствует фото.

Напомним, встреча легковесов намечена на 17 октября в Лас-Вегасе. Скорее всего, пройдет она без зрителей на трибунах. В профессионалах Василий провел 15 боев, выиграв 14 (10 – досрочно), а последний раз выходил в ринг еще в августе минувшего года в Великобритании.

Ранее Ломаченко и Усик по-разному отреагировали на День Независимости.

Реклама

Вспомним, как Василий получил награду лучшего боксера 2019 года по версии WBO:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама