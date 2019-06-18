Ломаченко временно завладел чемпионским поясом по муай-тай

Знаменитый украинский боксер расширяет горизонты

Василий Ломаченко в Таиланде. Фото: Instagram

Чемпион мира в легком весе по боксерским версиям WBO и WBA Василий Ломаченко (13-1, 10 КО) побывал в Бангкоке на поединке за звание чемпиона мира WBC по муай-тай. Украинец вместе с отцом Анатолием Ломаченко и менеджером Эгисом Климасом посетил Lumpinee Boxing Stadium в столице Таиланда и получил возможность подержать пояс WBC в своих руках. Отметим, что в конце вечера титул перешел к бразильцу Луису Кахаибе, который единогласным решением судей 49:48, 49:48, 49:48 победил австралийца Чадда Коллинса в поединке за вакантный пояс.

Напомним, что у Ломаченко будет возможность завладеть поясом WBC по боксу после встречи с Люком Кэмпбеллом. Правда, команды боксеров еще продолжают переговоры по организации поединка. Битва двух олимпийских чемпионов должна пройти 31 августа в Великобритании, но официально бой не объявлен.

Ломаченко "удерживал" пояс по муай-тай, пока он не перекочевал к Луису Кахаибе

Как мы писали ранее, Ломаченко объяснил, почему рискнет всем, что у него есть, в бою с Люком Кэмпбеллом. Украинский боксер выставляет на этот поединок оба своих чемпионских пояса и говорит следующее: "Это придает мне мотивации. Если ты являешься чемпионом и ты действительно считаешь себя лучшим, то чего тебе бояться и зачем держать пояс по одной версии, а выставлять по другой? Ты – чемпион по двум версиям, так, пожалуйста, доказывай, что так и есть на самом деле".

Смотрите, как Ломаченко избивал в своем последнем бою британца Кроллу

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Ломаченко временно завладел чемпионским поясом по муай-тай". Другие Новости бокса смотрите в блоке "Последние новости"