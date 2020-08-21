"Ломаченко встретит соперника, который его уничтожит": Лопес "прошелся" по украинскому боксеру

Молодой американец не испытывает ненависти к чемпиону по трем версиям в легком весе

Ближайший соперник Василия Ломаченко, американец Теофимо Лопес, дал первое большое интервью после того, как договорился об объединительном поединке с украинцем. Напомним, неделю назад Ломаченко и Лопес подписали контракт на бой года.

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23-летний парень из Бруклина, который неоднократно провоцировал нашего чемпиона скандальными высказываниями, на этот раз "просто" рассказал, что не испытывает к нему уважения и собирается сместить его с трона. Выходец из гондурасской семьи высказался в комментариях ресурсу CompuBox TV:

"Что я думаю о Ломе? Понимаете, надо быть чемпионом и в ринге, и для людей. В Ломаченко я этого не вижу. Кто-то сказал, что я его ненавижу. Но у меня нет ненависти к Василию, я желаю ему только величия и успеха. Однако его время прошло. В моем лице Ломаченко встретит соперника, который хочет его уничтожить, Мне совершенно все равно, чем он занимается и чего хочет добиться".

Лопес владеет титулом IBF в легком весе (до 61,2 кг), 32-летний Ломаченко – WBO, WBA, WBC. Их бой запланирован на 17 октября в Лас-Вегасе.

К слову, на днях Усик и Ломаченко заинтриговали "схваткой" на воде. Боксеры посоревновались в рыбалке. Смотрите, как в свободное время Василий также занимается дрифтом:

Ломаченко дрифт Видео: instagram.com/albert_volk13/

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