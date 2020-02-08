Ломаченко встретится с Лопесом в интимном месте: неожиданное заявление менеджера украинца

Менеджер чемпиона WBA Super, WBC, WBO в легком весе украинца Василия Ломаченко Эгис Климас поделился мнением о месте проведения поединка своего клиента с обладателем титула IBF Теофимо Лопесом. Напомним, накануне Лопес заявил, что его бой с Ломаченко состоится 30 мая. Но пока это еще не окончательно. При этом остается открытым вопрос, где пройдет мегафайт.
"Если честно, мне абсолютно все равно, где состоится этот поединок, – заявил в комментарии ESPN менеджер Василия Ломаченко Эгис Климас. – Мы можем боксировать с Лопесом хоть на его заднем дворе, или, если он того пожелает, в его спальне"
Напомним, Теофимо Лопес стал чемпионом мира в декабре 2019-го, нокаутировав Ричарда Комми. Сразу после того поединка Лопес уже пересекся взглядами с Ломой в ринге. Смотрите, как это было:
Что касается Василия Ломаченко, то он последний раз дрался в августе 2019 года и победил по очкам Люка Кэмпбелла.
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Ранее сообщалось, что поединок Ломаченко и Лопеса пройдет в Нью-Йорке на арене "Мэдисон Сквер Гарден" либо же где-то на Ближнем Востоке. По крайней мере, об этом говорил глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум, представляющий интересы украинца.
Смотрите, как Ломаченко чествовали в конце прошлого года
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