Ломаченко встретится с Лопесом в интимном месте: неожиданное заявление менеджера украинца

По словам Эгиса Климаса, Василий готов драться со своим будущим соперником где-угодно - даже в его спальне

Василий Ломаченко / Фото: Instagram

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Менеджер чемпиона WBA Super, WBC, WBO в легком весе украинца Василия Ломаченко Эгис Климас поделился мнением о месте проведения поединка своего клиента с обладателем титула IBF Теофимо Лопесом. Напомним, накануне Лопес заявил, что его бой с Ломаченко состоится 30 мая. Но пока это еще не окончательно. При этом остается открытым вопрос, где пройдет мегафайт.

Лопес vs Ломаченко / Фото: Boxing Scene

"Если честно, мне абсолютно все равно, где состоится этот поединок, – заявил в комментарии ESPN менеджер Василия Ломаченко Эгис Климас. – Мы можем боксировать с Лопесом хоть на его заднем дворе, или, если он того пожелает, в его спальне"

Напомним, Теофимо Лопес стал чемпионом мира в декабре 2019-го, нокаутировав Ричарда Комми. Сразу после того поединка Лопес уже пересекся взглядами с Ломой в ринге. Смотрите, как это было:

Что касается Василия Ломаченко, то он последний раз дрался в августе 2019 года и победил по очкам Люка Кэмпбелла.

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Ранее сообщалось, что поединок Ломаченко и Лопеса пройдет в Нью-Йорке на арене "Мэдисон Сквер Гарден" либо же где-то на Ближнем Востоке. По крайней мере, об этом говорил глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум, представляющий интересы украинца.

Смотрите, как Ломаченко чествовали в конце прошлого года

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