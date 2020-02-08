Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,58
27,04

Ломаченко встретится с Лопесом в интимном месте: неожиданное заявление менеджера украинца

8 февраля, 21:01

По словам Эгиса Климаса, Василий готов драться со своим будущим соперником где-угодно - даже в его спальне

Василий Ломаченко

Василий Ломаченко / Фото: Instagram

Реклама

Менеджер чемпиона WBA Super, WBC, WBO в легком весе украинца Василия Ломаченко Эгис Климас поделился мнением о месте проведения поединка своего клиента с обладателем титула IBF Теофимо Лопесом. Напомним, накануне Лопес заявил, что его бой с Ломаченко состоится 30 мая. Но пока это еще не окончательно. При этом остается открытым вопрос, где пройдет мегафайт.

Лопес vs Ломаченко

Лопес vs Ломаченко / Фото: Boxing Scene

"Если честно, мне абсолютно все равно, где состоится этот поединок, – заявил в комментарии ESPN менеджер Василия Ломаченко Эгис Климас. – Мы можем боксировать с Лопесом хоть на его заднем дворе, или, если он того пожелает, в его спальне"

Напомним, Теофимо Лопес стал чемпионом мира в декабре 2019-го, нокаутировав Ричарда Комми. Сразу после того поединка Лопес уже пересекся взглядами с Ломой в ринге. Смотрите, как это было:

Что касается Василия Ломаченко, то он последний раз дрался в августе 2019 года и победил по очкам Люка Кэмпбелла.

Читайте также: "Шевченко выиграет нокаутом, а Джонсу могут потушить свет": прогноз на UFC247 от президента WWFC

Ранее сообщалось, что поединок Ломаченко и Лопеса пройдет в Нью-Йорке на арене "Мэдисон Сквер Гарден" либо же где-то на Ближнем Востоке. По крайней мере, об этом говорил глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум, представляющий интересы украинца.

Смотрите, как Ломаченко чествовали в конце прошлого года

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Василий Ломаченко Эгис Климас Теофимо Лопес

Источник: ESPN

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Календарь бокса на 2020 год: расписание и результаты больших битв и всех боев украинцев
Календарь бокса на 2020 год: расписание и результаты больших битв и всех боев украинцевБокс
Джошуа не выйдет драться против Усика только по одной причине: неожиданное заявление промоутера
Джошуа не выйдет драться против Усика только по одной причине: неожиданное заявление промоутераБокс
Наследник Кличко дебютирует в Германии всего через девять дней после перехода в профи
Наследник Кличко дебютирует в Германии всего через девять дней после перехода в профиБокс
Бой Далакян – Перес в Киеве: где смотреть трансляцию
Бой Далакян – Перес в Киеве: где смотреть трансляциюБокс
"На словах он Лев Толстой": Усика обозвали обезьяной – боксер ответил на это стихамиБокс
Украинская боксерша поиграла мускулами, а затем показала, какая она без одежды
Украинская боксерша поиграла мускулами, а затем показала, какая она без одеждыБокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...