"Ломаченко ждет ад": олимпийский чемпион распустил язык перед боем с украинцем
Люк Кэмпбелл сотрясает воздух, обещая устроить украинскому Хайтеку конец света в последний день лета
Британский легковес Люк Кэмпбелл (20-2, 18 КО) по прозвищу Крутая рука рассказал о своем настрое на предстоящий бой против чемпиона мира WBA, WBO Василия Ломаченко (13-1, 10 КО). Напомним, сегодня был официально подтвержден бой Ломаченко – Кэмпбелл. Их поединок пройдет 31 августа на лондонской арене O2. Кроме двух титулов Ломаченко, на кону будет стоять вакантный пояс чемпиона мира по версии WBC и пояс журнала The Ring.
"Лучший будет драться с лучшим, в ринге будет ад, – обещает олимпийский чемпион-2012 британец Люк Кэмпбелл. - Ломаченко занимает первое место в рейтинге бойцов независимо от весовой категории, но бой с таким соперником только мотивирует меня стать еще лучше, чем я есть. Я хорошо знаю, насколько он хорош и на что он способен, но я также хорошо знаю, что я могу сделать, и что я собираюсь сделать. Это будет самая тяжелая битва в моей жизни, и я готовлюсь к ней физически и морально. Это год Люка Кэмпбелла, это мое время".
Смотрите тренировку Люка Кэмпбелла перед боем с Ломаченко
Напомним, что ранее прозвучали откровения последней жертвы Ломаченко: "Я хорошо по нему попал. И это обернулось для меня кошмаром", – заявил Энтони Кролла, избитый украинским Хайтеком в апреле. Смотрите, как это было:
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