Ломаченко жестко зарубился в ринге с Беринчиком: появилось видео

В интернете появилось видео архивного спарринга украинских боксеров Дениса Беринчика и Василия Ломаченко, когда они еще выступали в любителях. Экс-партнеры по сборной страны, выйдя друг против друга в ринг, отрабатывают меткость ударов и умение защищаться. При этом Беринчик бьет чаще, а Вася – точнее. Классика жанра!
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На видео, которое появилось в соцсетях, Василий Ломаченко боксирует в красных шортах, а Денис Беринчик – в желтых. Поклонники бокса активно обсуждают этот спарринг:
- Вася на скилле, ноги чудесно двигаются
- Тогда Беринчик был почти на одном уровне с Ломаченко
- Тут оба – огонь
- Правда, Беринчик даже не пытается попадать
- Вася как шаровая молния
Ранее мы писали, что Беринчик встретился с Ломаченко и так вызвал его на бой, что все вокруг рассмеялись. "Я стану первым номером и предъявлю тебе", – пригрозил Васе Беринчик после своей победы над аргентинцем Эктором Сармиенто.
Смотрите необычную тренировку Ломаченко
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