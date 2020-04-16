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Ломаченко жестко зарубился в ринге с Беринчиком: появилось видео

16 апреля, 13:42

Богдан Юрков

Бывшие партнеры по сборной Украины - в очной схватке: Денис больше бил, Вася - чаще попадал

В интернете появилось видео архивного спарринга украинских боксеров Дениса Беринчика и Василия Ломаченко, когда они еще выступали в любителях. Экс-партнеры по сборной страны, выйдя друг против друга в ринг, отрабатывают меткость ударов и умение защищаться. При этом Беринчик бьет чаще, а Вася – точнее. Классика жанра!

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На видео, которое появилось в соцсетях, Василий Ломаченко боксирует в красных шортах, а Денис Беринчик – в желтых. Поклонники бокса активно обсуждают этот спарринг:

  • Вася на скилле, ноги чудесно двигаются
  • Тогда Беринчик был почти на одном уровне с Ломаченко
  • Тут оба – огонь
  • Правда, Беринчик даже не пытается попадать
  • Вася как шаровая молния

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Беринчик и Ломаченко. Фото 24boxing

Беринчик и Ломаченко. Фото 24boxing

Ранее мы писали, что Беринчик встретился с Ломаченко и так вызвал его на бой, что все вокруг рассмеялись. "Я стану первым номером и предъявлю тебе", – пригрозил Васе Беринчик после своей победы над аргентинцем Эктором Сармиенто.

Смотрите необычную тренировку Ломаченко

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Ломаченко продемонстрировал скорость удара ногами Видео: Instagram

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боксеры Василий Ломаченко видео боя Денис Беринчик

Источник: Сегодня|Спорт

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